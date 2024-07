Apagão digital causa cancelamento de 1,4 mil voos; veja aeroportos mais afetados

O apagão cibernético desta sexta-feira (19), causado por uma falha de atualização dos softwares da empresa CrowdStrike, levou ao cancelamento de milhares de voos em todo o mundo. Até as 7 horas da manhã, eram 1.390 voos cancelados das mais de 110.000 decolagens previstas.

Confira os aeroportos fora do Brasil mais afetados:

Estados Unidos

Nos EUA, estão programados mais de 27 mil voos para transportar mais de 3,7 milhões de passageiros, incluindo partidas internacionais. Desses, 512 voos programados para decolar dos EUA foram cancelados – cerca de 1,9%, o que é significativamente maior do que o normal neste momento do dia.

Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta: As operações aéreas estão funcionando, embora algumas companhias aéreas que atendem aos clientes “estão lidando com alguns desafios”, em meio à contínua interrupção global dos computadores, disse Andrew Gobeil, que supervisiona a divulgação de assuntos públicos no aeroporto, à CNN.

Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth: “Devido aos problemas tecnológicos globais que afetam várias companhias aéreas, prevemos atrasos e cancelamentos significativos ao longo do dia”, disse o aeroporto. “Pedimos aos clientes que verifiquem o status do seu voo com sua companhia aérea antes de irem para o aeroporto. Filas mais longas são possíveis, portanto reserve tempo extra”.

Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago: O aeroporto aconselhou os passageiros a verificar o status do voo diretamente com a transportadora devido a problemas técnicos. “Filas mais longas e tempos de espera são possíveis, por favor, reserve um tempo extra”, disse.

Aeroporto Internacional John F. Kennedy: “A Autoridade Portuária não é afetada pela interrupção contínua da rede global, mas algumas companhias aéreas estão enfrentando atrasos/cancelamentos. Não vá para o aeroporto a menos que o status do seu voo seja confirmado”, disse o aeroporto de Nova York.

Aeroporto Internacional Charlotte Douglas: O aeroporto aconselhou os passageiros a não virem ao aeroporto “a menos que tenham confirmado as informações do voo com a companhia aérea”.