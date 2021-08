APAE Mossoró realiza Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual/Múltipla

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE/Mossoró) abriu neste sábado (21) a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla com o objetivo de divulgar conhecimentos sobre as condições sociais das pessoas em situação de deficiência intelectual e múltipla, como meio de transformação da realidade, superando as barreiras que as impedem de participar coletivamente em igualdade de condições com as demais pessoas. A Semana acontece todos os anos de 21 a 28 de agosto e a cada ano é definido um tema, que busca conscientizar a sociedade acerca de determinadas necessidades para inclusão plena.

Autonomia, protagonismo e independência, têm sido conceitos recorrentes e a campanha tem sido uma ferramenta para promoção de uma atitude de eminência para com a pessoa em situação de deficiência intelectual múltipla em diversos campos da vida. A data foi incluída no calendário nacional pela Lei nº 13.585/2017.

Desenvolvida pela Federação Nacional das Apaes, desde 1963 a Campanha permeia os trabalhos desenvolvidos pela instituição ao longo de todo o ano, como instrumento de defesa e garantia de direitos e mobilização social.

Em 2021, o tema norteador da campanha é: “É tempo de transformar conhecimento em ação”. Esse tema aponta para o fato de que hoje o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de direitos das pessoas com deficiência, no entanto, na prática, a maior parte do que se assegura na lei não é acessível a todos. Em um país com dimensões territoriais de continente, as desigualdades das condições de vida são evidentes, bem como a marginalização social de determinados grupos, que por sua condição de vulnerabilidade, necessitam de apoios especializados para superação das barreiras que impedem o exercício pleno da sua cidadania.