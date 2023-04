Ao menos quatro crianças morrem em ataque a creche em Blumenau; suspeito é preso

CNN Brasil

Uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5). Ao menos quatro crianças morreram.

A ocorrência aconteceu na rua dos Caçadores, no bairro Velha, no Centro Educacional Infantil (CEI) Cantinho do Bom Pastor.

O delegado no local confirmou que ao menos quatro crianças morreram e outros quatro feridos foram levados para hospitais da região. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, declarou que o número de feridos seria de três pessoas.

O Hospital Santo Antônio, de Blumenau, informou à CNN por telefone que quatro crianças, com idades de até 2 anos, deram entrada no hospital e estão em atendimento, mas não há informações sobre o estado de saúde.

“Na manhã desta quarta-feira (5), um homem de 25 anos adentrou em um estabelecimento educacional localizado no bairro Velha e atentou contra a vida de infantes do local”, informou a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), em nota.

Ainda de acordo com a PM, o agressor se entregou na guarda do 10º BPM, onde foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

“É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizemente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos”, declarou o governador catarinense, Jorginho Mello (PL), em nota.

“Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. Também decretei luto oficial de três dias. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor”, concluiu.

O CEI Cantinho do Bom Pastor é uma creche particular, informou a secretaria de Educação de Blumenau. A prefeitura da cidade deve se manifestar em breve.

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) de Blumenau informou que o trânsito na rua foi interrompido.