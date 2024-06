Ao lado de ministras, Fátima Bezerra critica PL do Aborto: “Criança não é mãe”

Durante o evento de Seminário Nacional de Mulheridades e Cultura, que teve abertura nesta terça-feira 18, no Complexo Cultura Rampa, em Natal, a governadora Fátima Bezerra (PT) se posicionou contra o projeto de lei 1904, conhecida como PL do aborto. Ao lado da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, a chefe do Executivo estadual criticou o projeto. “Não ao PL 1904. Criança não é mãe”, disse.

A governadora acompanhou a fala da ministra Cida Gonçalves, que se colocou contra o projeto de lei que equipara o aborto após a 22ª semana de gravidez ao homicídio e mencionou um aumento na violência sexual contra mulheres e meninas. “Como nossa ministra muito bem colocou, o que nós estamos tratando aqui é de direito. A nossa constituição é muito clara quando ela já permite o aborto em três ocasiões: risco de vida, estupro ou anencefalia, isso está na lei há 84 anos”, mencionou a governadora.

“O projeto, que em segundos eles aprovaram a urgência, vem no sentido de criminalizar as mulheres e principalmente as nossas crianças vítimas do ato criminoso do estupro em toda sua complexidade. Dói no coração quando a gente vê que o estupro é cometido dentro de casa, quantas de nós não carrega esse trauma no peito”, completou Fátima Bezerra.

“A vida das crianças importa, a vida das mulheres importa. Não ao PL 1904”, finalizou.