Antony é afastado pelo Manchester United após acusações de agressão

O Manchester United decidiu adiar o retorno de Antony aos treinos. Jogadores que não participaram com suas seleções na Data Fifa deveriam voltar a treinar nesta segunda-feira. No entanto, de acordo com o clube inglês, foi acertado com o jogador que ele não vai se apresentar ao CT “até novo aviso”. O atacante brasileiro é acusado de agredir fisicamente a ex-namorada Gabriela Cavallin e outras duas mulheres.

– O Manchester United reconhece as acusações feitas contra Antony. Os jogadores que não participaram de partidas internacionais voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu retorno até novo aviso, a fim de responder às acusações. Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nessa situação e reconhecemos o impacto que essas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos – comunicou o clube inglês neste domingo.

Essa foi a segunda manifestação do Manchester United sobre o caso. Na semana passada, antes de mais duas mulheres lançarem acusações de agressão contra Antony, o clube informou apenas que estava ciente e que aguardaria novas informações de acordo com o andar das investigações.

Nas redes sociais, Antony reforçou que é inocente e disse que o afastamento acordado se deu para “evitar distrações”. A expressão também foi utilizada tanto por clube quanto por jogador no caso do atacante inglês Mason Greenwood, que foi emprestado pelo Manchester United ao Getafe depois de ter retiradas acusações de violência sexual e tentativa de estupro.