Anotação revela ressentimento de militares com Rogério Marinho por posição contrária ao golpe

A Polícia Federal (PF) encontrou anotações que revelaram que militares têm ressentimento com Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, motivado pelo posicionamento contrário à tentativa de golpe.

Por meio de mensagens do delator Mauro Cid repassadas ao general Braga Netto, foi encontrada a frase: “Ressentimento com a parte política da direita: Rogério Marinho”.

Segundo informações, os militares mais radicais do bolsonarismo mostraram decepção com Rogério Marinho, visto que o parlamentar foi contra as iniciativas que levariam a um golpe após as eleições presidenciais de 2022. O senador teria tentando convencer Bolsonaro a não investir na tentativa de golpe e tentar voltar ao poder nas eleições de 2026.

Marinho teria argumentado que Bolsonaro tinha “apoio de 50% da população” e que o PT “não saberia governar”.

Na época, segundo informações do Metrópoles, em dezembro de 2022, o convívio entre Bolsonaro e o senador era quase diário. Rogério Marinho foi, ainda, secretário especial da Previdência entre 2019 e 2020 e ministro do Desenvolvimento Regional de 2020 até 2022.