Aniversário de Mossoró é celebrado por vereadores municipais

O aniversário de 170 anos de emancipação política de Mossoró foi celebrado, nesta terça-feira, 15, na Câmara Municipal de Mossoró (CMM). Durante a sessão, os vereadores e vereadoras, em posição de respeito, acompanharam a execução do Hino de Mossoró. Na ocasião, os vereadores participaram de hasteamento de bandeiras e descerramento de placa em homenagem às vítimas da Covid-19 em Mossoró, com o prefeito Allyson Bezerra, secretários e outras autoridades.

A vereadora Larissa Rosado (PSBD), que cumpre agenda em Brasília, também celebrou a data e falou sobre a história de Mossoró ao longo desses 170 anos. Ela destacou o papel da mulher na política, com o primeiro voto feminino, bem como enalteceu o fato de Mossoró ser pioneira na abolição dos escravos.

“Mossoró hoje completa 170 anos de emancipação política. Eu tenho o maior orgulho da nossa história, uma cidade de homens e mulheres de bem. Mossoró libertou os escravos mesmo antes da Lei Áurea, teve a primeira mulher a votar em toda a América Latina, as mulheres de Mossoró foram às ruas e rasgaram as solicitações dos seus filhos que estavam aptos para se alistar no serviço militar e, consequentemente, seriam chamados para a guerra”, lembrou a vereadora.

Larissa Rosado também destacou a importância da cultura mossoroense, que hoje é retratada em grandes espetáculos, como o Chuva de Balas e o Auto da Liberdade. “Nós temos espetáculos belíssimos que retratam a nossa história, demonstrando a nossa cultura. Temos a maior procissão da região, que é a de Santa Luzia, a nossa padroeira. Mossoró resistiu até ao bando de Lampião. Olha só como somos fortes. Hoje, eu parabenizo os homens e mulheres mossoroenses. Nós temos muita história para contar e estamos sempre em busca de construir a nossa história”, informa.