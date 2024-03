Aniversário de 172 anos da Emancipação Política de Mossoró – por Geraldo Maia

Aniversário de 172 anos da Emancipação Política de Mossoró

Em 15 de março de 1852, através do Decreto Provincial nº 246, era criado o Município e Vila de Mossoró, desligando-se politicamente do Município de Assú, a quem esteve ligado até então, se constituindo no décimo nono município da Província do Rio Grande do Norte.

Mas tudo começou em 1701 quando carmelitas do Convento de Olinda, em Pernambuco, solicitaram ao governo provincial uma poção de terras na ribeira do Mossoró para instalação de uma fazenda de criação de gado. E os frades carmelitas, ao aqui chegarem, foram batizando de Carmo todos os acidentes geográficos da região. Carmo passou a ser o nome da fazenda aqui instalada; de Carmo denominaram o trecho do Rio Upanema, que banha as terras por eles ocupadas; Carmo ficou sendo a extensão da Chapada do Apodi, próxima a suas terras; Lagoa dos Padres, Amaro, e muitos outros nomes que foram dando aquela região. Outras pessoas também solicitaram terras na ribeira do Mossoró, construindo fazendas. A presença de lambedores salinos naturais, na região, facilitava em muito o desenvolvimento da boiada. Uma dessas fazendas foi batizada de Santa Luzia, que por existir outras fazendas como a mesma denominação, associaram o nome da fazenda ao rio, ficando assim conhecida como Fazenda Santa Luzia do Mossoró.

Não se sabe quem foi o primeiro proprietário dessa fazenda, que assim a denominou. Já não existem documentos que comprovem essa posse. Mas sabemos que em 1734 ela já existia, pois, outras propriedades cujos documentos são conhecidos dessa época, se referia a essa fazenda como limite. Sabemos ainda que por volta de 1770 a Fazenda Santa Luzia do Mossoró foi adquirida pelo português Antônio de Souza Machado e sua esposa, a cearense Rosa Fernandes.

Em 1772 dona Rosa Fernandes, esposa de Souza Machado, teve um problema de visão e fez uma promessa para Santa Luzia, que se ficasse curada daquele mal, mandaria erguer no pátio da sua propriedade uma capela em louvor a Santa Luzia. Ficando curada do seu problema, cuidou de cumprir a promessa, de modo que em 5 de agosto de 1772 o casal obtém a licença para a construção da capela. Em 25 de janeiro de 1773 a capela foi inaugurada com a celebração de um batizado e em maio daquele ano foi feito o primeiro sepultamento na capela.

No entanto, mesmo tendo a capela construída na fazenda e os frades carmelitas para celebrar os atos religiosos, isso só podia acontecer com a permissão do vigário da Vila de Apodi, pois toda essa região da ribeira do Mossoró era ligada política e religiosamente aquela Vila.

Com o passar do tempo e pela presença da capela, a comunidade da Fazenda Santa Luzia cresceu, de modo que quando chegou a 1838 o arraial começou a pensar na elevação da pequena capela ao predicamento de Matriz. Isso não significava apenas a autonomia religiosa, mas também a valorização social da terra, garantindo-se para futuro desenvolvimento. E nesse mesmo ano os moradores da Santa Luzia dirigiram uma petição a Assembleia Provincial nesse sentido. Depois de vários entraves, a Freguesia foi criada através da Resolução nº 87, de 27 de outubro de 1842, desmembrando-se da Freguesia de Apodi, sendo elevada a categoria de Matriz a Capela de Santa Luzia do Mossoró, e incorporando-a ao Termo e Comarca do Assú. O Padre Antônio Joaquim Rodrigues foi o escolhido para assumir a Freguesia.

Em 5 de novembro de 1842 foi criada a Mesa de Rendas Provinciais.

Em 1852 a população da Freguesia de Mossoró andava na casa dos 6.000 habitantes, e foi quando passaram a inspirar a criação de um município e Vila. Um abaixo-assinado foi enviado para a Câmara Provincial nesse sentido, com a assinatura de todos os moradores dos núcleos que já haviam se desenvolvido nessa região, de modo que em 15 de março de 1852, através do Decreto Provincial nº 246, da mesma data, há 172 anos, foi criado o Município de Mossoró, sendo a sua sede administrativa elevada à categoria de Vila.

No período que foi de 1852 a 1870 o perfil econômico do Município foi sendo modificado, com a construção do Porto Franco, que permitia que grandes navios aqui ancorassem, possibilitando a formação de um grande comércio, de modo que em 1870, a Vila de Mossoró já era conhecida como Empório Comercial, com influência não só no Oeste Potiguar, mas em parte da Paraíba e do Ceará. Por esse motivo, através de um projeto do Vigário Antônio Joaquim Rodrigues, que além de vigário por mais de 50 anos da Santa Luzia, foi também Deputado Provincial por 5 legislatura, foi aprovada a Lei nº 620, de 9 de novembro de 1870, que elevava a Vila de Mossoró ao predicamento de Cidade. E Cidade de Mossoró é até os dias atuais.

