Anitta entra para Top 10 global do Spotify com ‘Bellakeo’

Anitta entrou para o Top 10 Global do Spotify com a música “Bellakeo”. A faixa, uma parceria com o rapper mexicano Peso Pluma, chegou ao 9º lugar, nesta quarta-feira (27).

A música, calcada no reggaeton, estreou no ranking da plataforma no dia 8 de dezembro, na 83ª posição. Ainda na quinta, a cantora fez campanha para que os fãs ouvissem a música para que chegasse ao top dez.

E celebrou ao conquistar a meta. “É muito bom ser meu fã”, escreveu. “É muito bom ser eu.”

A cantora já atingiu o primeiro lugar deste ranking em 2022, com “Envolver”, depois de uma campanha com os fãs. Também chegaram a entrar no top 100 global da plataforma as faixas “Boys don’t cry” e “Funk Rave”.