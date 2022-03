Anitta chega ao Top 1 do Spotify Global e “Envolver” é a mais ouvida no mundo

Nesta sexta-feira (25), Anitta bateu mais um recorde: chegou ao Top 1 Global Spotify, com o hit “Envolver”, posição que vem subindo desde terça, quando ela estava na quinta colocação.

A música, lançada em novembro de 2021, passa de 6,3 milhões de reproduções. No Brasil, começou o dia em primeiro lugar na plataforma.

Para alcançar a marca, ela superou artistas como Glass Animals, Justin Bieber, Imagine Dragons e o veterano Elton John.

Nessa quarta, Anitta comemorava no Twitter:

Quatro meses desde o lançamento, o single tornou-se febre global e a coreografia viralizou no TikTok — “el paso de Anitta” — sendo reproduzida por muitas celebridades.

Na rede social, o desafio que impulsiona a dança viral consiste em fãs imitando um famoso movimento de dança em que ela cai no chão e balança o quadril no ritmo da música.

“Envolver”, que é cantada em espanhol, está no Top 20 de todos os países da América Latina onde o Spotify está disponível.

No último dia 20, Anitta confirmou pelo Twitter que seu novo álbum “Girl From Rio”, que quer levar a cultura brasileira ao mundo, está previsto para ser lançado em abril.

Carreira internacional

Já consolidada no Brasil, Anitta abriu espaço e foi em busca de uma carreira internacional. No ano passado, quando se mudou-se para os Estados Unidos para conquistar seu espaço, ela revelou em entrevista à Gabriela Prioli, no CNN Soft, seu sentimento de “recomeçar” em um país diferente.

“Falo para todo mundo que uma coisa que não pode ter aqui é ego. Tem que ter muita humildade e não ter medo de falhar. O que mais me ajuda aqui fora é a minha rede de fãs, e os brasileiros têm me apoiado muito”, disse Anitta na época.

Contudo, abandonar o Brasil em busca da carreira internacional não foi sempre fácil. “Quando eu comecei, ninguém estava nem aí. ‘Ah, você é famosa no Brasil? Vai para o Brasil’”, contou Anitta.

Hoje, além do TOP 5 Global, Anitta coleciona parcerias com cantores e DJs internacionais. Entre elas, destaca-se o hit “Sim ou Não”, com Maluma, ‘Downtown”, com o colombiano J Balvin, “Is That For Me”, com o sueco Alesso, e o single “Me Gusta”, com Cardi B e Myke Towers.

Outro feito de Anitta, foi que a cantora tornou-se a primeira artista brasileira a se apresentar no Video Music Awards (VMA), uma das principais premiações da música global promovida anualmente pela MTV americana.

Dificuldades para alcançar o TOP 5

Na entrevista à CNN, Anitta disse que a rotina para emplacar é bem cansativa. “Tem que fazer show todo final de semana. Se você quer se destacar na publicidade, ou no entretenimento, ou você se mata, se desdobra para trabalhar, ou você não consegue”, disse a cantora.

O Hit “Envolver” superou músicas de artistas como Adele, Doja Cat, Ed Sheeran, Lil Nas X, Camila Cabello, Justin Bieber, e outros.

Em entrevista à Billboard Latin, Anitta sabia que “a música ia bem, mas o challenge impulsionou de forma muito rápida.”

“Para mim é uma escada. Vou vendo cada passo, cada conquista que lutei”, afirmou Anitta à CNN.

Brasileiros que alcançaram melhores posições no Spotify

O melhor alcance de um brasileiro no Top 50 do Spotify havia sido da própria Anitta, que já tinha ocupado a 18ª posição com “Vai Malandra”.

No começo do mês, outros artistas brasileiros se destacaram no Top 50 Global. O cantor Zé Felipe junto com a MC Danny alcançaram a 19ª posição com a música “Toma Toma Vapo Vapo”.

A música “Vai Lá em casa Hoje”, de Marília Mendonça com a dupla George Henrique e Rodrigo, estava na 23ª posição.

Na 34ª posição, apareceu o hit “Dançarina”, Pedro Sampaio e Mc Pedrinho.

CNN Brasil