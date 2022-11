Analistas apontam os motivos para Lula postergar anúncio de ministros

O futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda não divulgou nomes de ministros. O anúncio é aguardado porque pode mostrar os rumos que o petista deve tomar no governo. Em repetidas ocasiões, no entanto, Lula postergou a decisão.

O petista já sinalizou que pretende fazer mudanças no número de ministérios em 2023, mas também não descreveu como será a nova configuração da Esplanada.

Transição indica que Lula poderá ter 8 ministérios a mais que Bolsonaro

Analistas destacam as alianças políticas como a principal explicação para a demora no anúncio do ministeriado. O cientista político Rodolfo Marques aponta que a frente ampla construída durante as eleições é um ponto importante.

“Existem vários interesses, vários grupos políticos que precisarão ser contemplados de alguma forma”, diz. Ele cita os casos de Simone Tebet (MDB) e Renan Calheiros (MDB), que são da mesma sigla, mas de alas diferentes, e escolher um pode causar indisposição com o outro grupo.

André Felipe Rosa, cientista político, ressalta que este momento é o de construção de bases de apoio no Parlamento, dominado pela oposição nas últimas eleições.

“É perceptível que o novo governo ainda está em fase de construção de bases de apoio e, nesse caso, a escolha dos novos ministros e ministras precisa ser pensada após estas articulações.”

Metrópoles