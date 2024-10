Análise: vitoriosos na eleição do RN

Allyson e José Agripino: lideranças fortalecidas

Ney Lopes

O Brasil vira mais uma página da sua história democrática, com a realização do segundo turno das eleições municipais de 2024. Tudo dentro da normalidade. A polarização perdeu força e candidaturas extremadas não sensibilizaram o eleitor. A maioria das disputas girou em torno de críticas às administrações municipais. O PT de Lula ganhou uma capital, o que não acontecia desde 2016. Enquanto isso, o PL de Bolsonaro, obteve quatro vitórias. Centro e direita moderada vencem nas demais 21.

Natal e Mossoró

No RN, duas cidades tiveram eleições marcadas por características próprias: Natal e Mossoró. A capital registrou o maior índice de abstenção da história, no total de 150.064 natalenses (26,07% do eleitorado) deixando de votar. Em Mossoró, ocorreu exatamente o contrário. O prefeito Alysson Bezerra despontou como a maior liderança do estado, alcançando a esmagadora maioria de 78,02% dos votos válidos, equivalendo à vontade de 113.121 mossoroenses, que significa 97 006 de maioria sobre o segundo colocado.

A abstenção elevada em Natal pode revelar rejeição do eleitor com os nomes em disputa. Já o comparecimento maciço em Mossoró traduz o desejo de surgimento de nova liderança, capaz de aglutinar em maior proporção o sentimento popular. Neste sentido, pode-se dizer que o prefeito Alysson Bezerra se tornou um candidato natural ao governo do estado. Precisará unir-se a políticos experientes e de credibilidade para agregar à sua imagem propostas consistentes, em relação ao futuro do estado.

Governabilidade & pressões

A questão agora é de como governar, unindo os grupos políticos e fixando metas ousadas. Em Natal, Paulinho Freire conta com o apoio de 24 vereadores eleitos e reeleitos no pleito. Certamente, as pressões políticas criarão dificuldades. A propósito, o prefeito Paulinho conhece bem o que é pressionar prefeito. Ele como vereador sempre agiu assim para manter a hegemonia na Câmara Municipal de Natal. Agora, está do outro lado do balcão.

Vitoriosos

Na eleição deste ano há outros vitoriosos. O principal deles é o senador José Agripino. Mostrou extrema habilidade e experiência política, que somente os mais velhos têm a oferecer. Sem mandato, manteve o seu partido unido – União Brasil-, com saldo expressivo de vitórias, em cidades polos do estado como Mossoró, Natal, Parnamirim, Pau dos Ferros, totalizando 28 prefeituras. É o partido mais fortalecido do estado.

O prefeito Álvaro Dias também incluído no rol dos vitoriosos. Ele está assoberbado de demandas políticas e o seu futuro dependerá do relacionamento com o novo governo municipal para manter-se em cena. É um nome para disputar o governo na direita, ou mandato de senador. O difícil é que estarão com aspirações majoritárias futuras o prefeito Alysson Bezerra e o senador Rogério Marinho. Inevitavelmente, na divisão do bolo sobrará um. O tempo dirá.

Curtinhas

+ Deus é meu sócio. Se ele quer que eu faça caridade, preciso ganhar dinheiro” afirma o judeu Elie Horn, criador da empresa Cyrela.

+ Mais uma vez Bolsonaro “pisa na bola” ao agredir gratuirfamente seu antigo correligionário Ronaldo Caiado, chamando- de “covarde”. Mostra que não tem condições de liderar a oposição, embora desfrute de grande popularidade. Falta-lhe equilibra emocional.

+ Donald Trump intensifica seus ataques contra Kamala Harris, tornando-os mais pessoais e depreciativos, um padrão de suas campanhas em 2016 e 2020.

+ + O presidente do Banco Central, Roberto Campos Netto, recebeu, pelo terceiro ano seguido, o prêmio de presidente do ano de bancos centrais da América Latina e Caribe.

Hoje na história

Dia nacional do livro

1810 – Fundação da Real Biblioteca, hoje Biblioteca Nacional do Brasil.

1929 – A quebra da Bolsa de Nova York marca o início da Grande Depressão.

1945 – Estado Novo: o presidente Getúlio Vargas é deposto por militares de seu

2004 – Osama bin Laden admite a sua ligação direta com os ataques do 11 de Setembro de 2001 ao World Trade Center, em Nova York (EUA).

2013 – Inauguração do túnel ferroviário submarino sob o estreito de Bósforo ligando as partes europeia e asiática de Istambul (Turquia).

2015 — A China anuncia o fim da política do filho único após 35 anos.