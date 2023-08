ANÁLISE: “USA ENTRE UM VELHO E UM ACUSADO DE CORRUPÇÃO”

Ney Lopes

5 de novembro de 2024 será a próxima eleição americana.

Nunca o país esteve tão dividido.

E as opções, até agora, são de um velho e um acusado de corrupção.

Joe Biden é velho demais para ser presidente? Trump com tantas acusações criminais poderá ser o primeiro presidente condenado a prisão.

Neste contexto, o fato é que Joe Biden realmente está superando resistências e a incomparável máquina da economia americana tem emitido sinais positivos, como redução da inflação — 9% em junho — e desemprego de apenas 3.6%.

O desgaste de Trump ajuda Biden.

Ele tem hoje mais apoio dos democratas, “embora a metade preferisse” algum outro candidato.

Entretanto, os índices de desaprovação são altíssimos.

Apenas 18% apoiam firmemente o presidente e 21% o apoiam em parte.

Desaprovam firmemente, 42%, ou em parte, 12%.

Além do controle da inflação, Biden anunciou que expandirá a cobertura do plano de saúde pública do país, o Medicaid, para filhos de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos.

Ultimamente, Biden fez pronunciamento de grande apelo político, ao dizer:

“Enquanto “a indústria farmacêutica obtém lucros recordes, milhões de americanos se veem obrigados a escolher entre pagar os medicamentos de que necessitam para viver, ou pagar a comida, o aluguel e outras necessidades básicas.

“Esses dias estão chegando ao fim”, disse o presidente democrata em um comunicado.

O presidente prometeu reduzir o preço de dez medicamentos para tratar doenças graves e provocou protestos de empresas farmacêuticas.

Enquanto isto, com três julgamentos marcados, o Donald Trump vê o calendário político cheio de idas e vindas ao tribunal para responder processos.

Poderá o candidato-réu sobreviver a essa maré de acusações?

Cabe observar que, apesar da derrota em novembro de 2020, apesar de toda a polémica em torno do seu apoio aos manifestantes que invadiram o Capitólio em janeiro de 2021, apesar dos novos problemas com a Justiça, Trump mantém-se uma figura central da política americana.

Portanto, as presidenciais americanas de 2024 vão ser disputadas de novo entre Biden e Trump, muito provavelmente.

Juntos, vão somar nessa altura 160 anos.

Talvez o maior problema não seja a idade do próximo presidente americano, mas sim a óbvia incapacidade tanto nas fileiras democratas como republicanas de gerarem novos políticos, capazes pelo menos de serem consensuais no partido ao ponto de poderem também ambicionar um dia chegar à Casa Branca.

Pelo visto, a escassez de nomes na corrida presidencial não se restringe apenas ao Brasil.

A maior democracia do mundo enfrenta o mesmo desafio.

Post scriptum – Por que não são lembradas alternativas femininas como Kamala Harris, Hillary Clinton ou Michelle Obama?

A vice Kamata Harris, em novembro de 2021, foi a primeira mulher a assumir a presidência dos Estados Unidos, quando o presidente afastou-se para fazer uma colonoscopia.

Durou apenas o período em que o presidente esteve anestesiado..