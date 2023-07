ANÁLISE: “RECORDAÇÃO DE QUANDO PRESIDI O PARLATINO”

Ney Lopes

A presença em Bruxelas do presidente Lula, na reunião de países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia, fez-me recordar a participação que tive como presidente do Parlamento Latino-Americano, na fundação da EUROLAT (Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana).

No dia 8 de novembro de 2006, assinei, em Bruxelas, a ata de fundação dessa Assembleia Parlamentar, juntamente com o presidente à época do Parlamento Europeu, Josep Borrell Fontelles, que é atualmente o chefe da diplomacia da União Europeia.

Integração – A Assembleia Parlamentar atua em colaboração com os governos para aprofundar os processos concretos da integração Europa e América Latina.

No momento, o tema prioritário é o acordo comercial entre europeus e o Mercosul.

Discurso – Na solenidade de fundação, realizada no auditório central do Parlamento Europeu, falei em nome dos parlamentares latinos americanos e afirmei que deveria ser aplicado todo “o esforço necessário e o melhor de uma cada um de nós, para que a nova Assembleia continue, prospere, servindo como instrumento fundamental que contribua para alcançarmos os ideais de viver em paz, em mundo harmônico, fraterno e justo”.

Reuniões – Até hoje, a Assembleia da Eurolat já se reuniu em Lima (Peru) em 2008, Madrid (Espanha) em 2009, Sevilha (Espanha) em 2010, Montevidéu (Uruguai) em 2011, Santiago do Chile (Chile) em 2013, Atenas (Grécia) em 2014, Bruxelas (Bélgica) em 2015, Montevidéu (Uruguai) em 2016, São Salvador (Salvador) em 2017, Viena (Áustria) em 2018, Cidade do Panamá (Panamá) em 2019, Bruxelas (Bélgica) em 2020 e Buenos Aires (Argentina) em 2022.

Saúde pública – Uma das áreas de cooperação são os convênios e acordos com a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), que trabalha com os países das Américas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de suas populações.

Fundada em 1902, é a organização internacional de saúde pública mais antiga do mundo.

Dever cumprido – No período da pandemia, o número de doses de vacinas contra a COVID-19 entregues pela OPAS para a América Latina e o Caribe chegou a 100 milhões.

Gratifica-me como deputado federal e presidente do PARLATINO ter plantado a semente de uma organização global, que continua atuando, em benefício da América Latina.

É a sensação do dever cumprido!

Olho aberto

Iaperi Araújo – Médico e intelectual receberá no dia 18 de agosto o Prêmio Berilo Wanderley, em agradecimento a colaboração dada no Festival Cinema de Natal, como cinéfilo, e pela adaptação do romance “Macaíba em Alvoroço” para o cinema.

A cerimônia será às 15h, na sede do Conselho Estadual de Cultura.

Arcebispo- A posse do novo Arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso, na Arquidiocese de Natal será no dia 7 de outubro de 2023.

Justiça – Parece ironia do destino o ministro Luis Roberto Barroso, envolvido em episódio político contra o ex-preesidente Bolsonaro, assumir em outubro a presidencia do STF e do Conselho Nacional de Justiça, órgão com a atribuição de julgar a conduta de todos os juízes do país e que, endureceu a pena a magistrados por manifestações políticas.

Debandada – Há quem admita, que o destino do PL será o mesmo do antigo PSL, partido que Bolsonaro estimulou em 2018 e abandonou após ser eleito presidente, levando com ele vários de seus aliados.

O PL hoje com 99 deputados, a maior bancada da Câmara, pode sofrer revoada de parlamentares deixando o partido.

Copa – Será ponto facultativo os dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina.

Decreto federal foi publicado.

Voa Brasil – Pela ordem aposentados, pensionistas e servidores públicos serão beneficiários do programa Voa Brasil, que vai oferecer, a partir de agosto, passagens aéreas ao preço de R$ 200.

Cada pessoa só poderá comprar quatro trechos

Vereadores – Resultados do último censo reduz número de vereadores em 140 cidades brasileiras.

Mossoró tem 23 vereadores e deverá retirar duas cadeiras do plenário a partir da próxima legislatura.

Já Extremoz poderá ganhar quatro cadeiras, totalizando até 15 vereadores na próxima legislatura.

Voto de pesar – Faleceu o embaixador Sérgio Amorim, um dos mais competentes diplomatas brasileiros.

Era amigo do editor.

Profundo pesar!