Análise política: “O exemplo do Uruguai”

Postado às 16h23 | 25 Nov 2024

Ney Lopes

O Uruguai, mais uma vez, dá lição e equilíbrio e bom senso nos resultados das recentes eleições presidenciais.

O país está entre as economias mais estáveis ​​da América Latina, com os menores custos de empréstimos da região.

No mês passado, os eleitores rejeitaram uma proposta para redução na idade de aposentadorias e aumentar as pensões, uma medida que analistas disseram que reforçaria a reputação do país como um paraíso para investimentos.

História comum

Brasil e Uruguai compartilham não apenas uma história próxima, mas já foram parte do mesmo reino e formaram o mesmo país.

Um ano antes da declaração de independência do Brasil, o território uruguaio foi formalmente anexado por Portugal e passou a pertencer ao Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, como Província Cisplatina.

Com isso, assim que Dom Pedro 1º deu seu grito ao lado do Ipiranga, a Cisplatina passou a fazer parte do Brasil.

A guerra entre Brasil e Argentina pela Cisplatina, iniciada em 1825, resultou na independência do território, que não ficou com nenhum dos lados do conflito.

Nasceu assim a República Oriental do Uruguai, que tem laços culturais próximos à região sul do Brasil,

Uruguai sem tensões políticas

A eleição de 2019 do presidente Luis Lacalle Pou significou o fim de 15 anos de mandatos de governo da Frente Ampla, que foi uma coalizão eleitoral populista, de centro-esquerda à esquerda do Uruguai.

Nesta eleição de 2024, Álvaro Delgado, o candidato presidencial da coalizão governamental, assumiu posições ultradireitistas.

Perdeu a eleição para Orsi, da centro esquerda, que tomará posse em primeiro de março de 2025.

Orsi teve um discurso sólido, muito centrista e moderado, que captou uma parte do eleitorado direitista e acalmou a classe empresarial.

Mudanças políticas

O Uruguai é a primeira nação da América Latina a estabelecer um Estado de bem-estar social, mantido por meio de índices de tributação relativamente altos sobre a indústria.

A tradição democrática uruguaia fez com que o país passasse a ser chamado de “Suíça da América do Sul, com a melhor qualidade de vida entre as demais nações do cone sul

O setor agrícola é muito significativo, e o Uruguai é um grande exportador de carne.

Ao contrário das divisões agudas entre direita e esquerda nas eleições recentes na Argentina, Brasil e México, a arena política do Uruguai é relativamente livre de tensão, com diálogo significativo entre as coalizões conservadoras e liberais do país.

Exemplo

O novo presidente tem a meta da economia crescer, de forma muito mais aberta, através de redução de tarifas com a China respeitando as regras do bloco comercial do Mercosul, de atrair investimentos reduzindo a burocracia, oferecendo subsídios de energia às empresas e destacando as credenciais verdes do Uruguai.

O Uruguai é um exemplo de que a política latino-americana pode assumir posições de equilíbrio, sem afastar pessoas e sem criar conflitos, de qualquer natureza.

Curtinhas

+ O falecimento da professora Margarida Motta (potiguar radicada em Campina Grande) deixa legado de uma profissional dedicada à educação, criativa e inovadora. Memória a ser preservada.

+ O prefeito eleito de Natal demonstra a sua conhecida e tradicional habilidade nas articulações políticas. Evita as pressões. Age, sem falar muito. O meu filho, Ney Jr, que foi vereador com ele, o admirava muito. Boa sorte é o que lhe desejamos, lembrando o provérbio chinês na hora da definição das suas metas do governo e escolha dos auxiliares: “O passado é história, o futuro é mistério e hoje é uma dádiva. Por isso, é chamado de presente”.

Hoje na história

1922 – Aberto o túmulo do faraó egípcio Tutancâmon. O britânico Howard Carter torna-se a primeira pessoa a entrar na tumba do monarca em 3 mil anos.

1930 – Criação do Ministério do Trabalho no Brasil.

1950 – O Exército da China entra na Coreia do Norte e ataca as tropas norte-americanas e sul-coreanas.

1984 – Golpe Militar de 1964: segunda explosão em um comitê da Aliança Democrática, em Brasília.

2003 – O jato francês Concorde é retirado definitivamente dos voos comerciais.

2011 – A Nasa envia a sonda ROV Curiosity para explorar o solo de Marte.