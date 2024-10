Análise política: “Centrão” engole a esquerda”

Postado às 15h22 | 14 Out 2024

Ney Lopes

Os resultados do primeiro turno da eleição de 2024 fornecem dados, que podem ser aplicados e analisados em todo o Brasil. Por exemplo: Lula tem se mostrado maior que a esquerda. Por isto, muitos eleitores eventuais dele são conservadores. Veja-se SP. O percentual de transferência de votos de Lula para Boulos foi muito menor, do que o esperado. Bom percentual do eleitorado lulista não se identifica com o PSOL. Esse fator colaborou para que a maioria dos prefeitos e vereadores pertencesse atualmente aos partidos do Centrão (MDB, PSD e União Brasil) e da direita (PL, PP e Republicanos).

Levantamento mostra, que dos 29 partidos registrados atualmente junto ao TSE, apenas nove são de esquerda ou de centro-esquerda: PT, PDT, PSB, PCdoB, PCB, PSTU, UP, PSOL e PCO. Os demais ou são de direita, centro-direita ou não se manifestam sobre isso em seus estatutos. Vê-se que o “centrão” engoliu a esquerda.

Vitória do “centrão”

Neste ano, o “centrão” chegou a 3.613 prefeitos, um crescimento de 12% em relação a quatro anos atrás e que representa 62% de todos os municípios do país. Neste contexto. O PSD obteve o maior número de prefeituras e desbancou o MDB. Pablo Marçal (PRTB) não passou ao segundo turno da capital paulista, mas se consagrou com liderança emergente.

A eleição trouxe ainda novidades importantes, como o aumento da presença feminina e evangélica na política, O mais significativo, entretanto, é o MST ter levado à eleição 133 candidaturas à vereança e à prefeitura., ligados à luta pela Reforma Agrária. Dessa forma, foram conquistados 110 eleitos e eleitas para os cargos de vereador e vereadora, além da ocupação de 23 prefeituras, sobretudo em cidades interioranas, distribuídos em 19 estados brasileiros. Outro aspecto das eleições é o índice recorde de reeleição, que atingiu 81%, que reflete o esbanjamento de dinheiro das milionárias emendas parlamentares.

Equívoco de ótica do PT

Conclui-se, que os resultados evidenciaram a complexidade do sistema político brasileiro, que exige reformas. A vitória do Centrão e da direita foi impulsionada por recursos financeiros e estratégias políticas eficazes, como a migração partidária que deu excelentes resultados. A esquerda não teve o mesmo desempenho das forças conservadoras. Ao derrotar Jair Bolsonaro (PL) há dois anos, parte da esquerda enganou-se, ao considerar que os valores desse lado do espectro político haviam prevalecido, quando na verdade a sociedade permaneceu conservadora.

O equívoco de ótica política custou caro em 2024. O PT perdeu em Araraquara (SP), que segundo o próprio Lula “ tínhamos “certeza de que íamos ganhar”. Essa é a cidade do ex-ministro Edinho Silva e principal cotado para assumir a presidência da legenda. Derrotas significativas ainda em São Bernardo do Campo, Santo André, SP. Agora, os olhos se voltam para 2026, quando um presidente da República será eleito.

Curtinhas

Honra ao mérito – Justa a recondução à Câmara Municipal de Natal da vereadora Camila Araújo, advogada, pós-graduada em saúde e atuante em áreas comunitárias de Natal. É uma liderança que surge.

Rogério – O ex-presidente Bolsonaro admitiu a indicação feita pelo deputado Waldemar Costa Neto para que o senador Rogério Marinho assuma a presidência nacional do PL. Isso ocorrendo, abre-se a possibilidade do potiguar ser o indicado para disputar a vice-presidência da República. Nesta hipótese, quem seria o candidato bolsonarista à governador do RN?

Precedente – Das sete eleições de segundo turno em São Paulo, em seis delas o candidato que ficou em primeiro lugar no primeiro turno também venceu no segundo turno.

