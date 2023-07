ANÁLISE: “PEDIDOS DE BIDEN E PAPA FRANCISCO AO “NOVO LULA”

Por Ney Lopes

O estilo vigoroso do presidente Lula, no início do mandato, em relação aos Estados Unidos e apoio às ditaduras latino-americanas, parece sofrer certo arrefecimento.

Surge um “novo Lula”. As causas seriam pedidos que lhe foram feitos pelo presidente Biden e o Papa Francisco.

Recados – A visita ao Brasil da subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, na semana passada, teve o objetivo de transmitir “recados” da Casa Branca à Lula.

Crise – Recorde-se que esfriaram as relações entre os dois presidentes, depois da visita de Lula à China e, principalmente, após o episódio dos navios de guerra iranianos que visitaram o Brasil e foram autorizados pela Marinha a fundear no Rio de Janeiro.

Interesses – Como a política externa americana é feita a base de interesses pontuais, Biden deseja a reaproximação, por acreditar que Lula pode convencer Nicolás Maduro de que é preciso eleições limpas e transparentes na Venezuela.

Por trás disso, há o interesse americano em restabelecer as relações com a Venezuela, em função do petróleo, sobretudo após o bloqueio econômico à Rússia, que é grande exportadora de óleo bruto.

Crise do trigo – Biden também acredita que Lula pode ajudar nas negociações sobre a guerra da Ucrânia.

O rompimento do acordo para exportação do trigo ucraniano pelo presidente russo, Vladimir Putin, é um problema seríssimo para os Estados Unidos e a União Europeia.

O Brasil mantém boas relações com a Rússia e por isso é chamado a atuar como bombeiro junto a Putin para resolver o problema mundial de abastecimento de trigo.

Ajuda – A diplomata Victoria Nuland esclareceu em Brasília, que o governo americano encontra dificuldades para aprovar uma ajuda de US$ 500 milhões para o Fundo Amazônia, por motivo das críticas que Lula faz aos Estados Unidos em declarações públicas sobre o conflito com a Rússia.

Deixou claro que a intenção de Biden é liberar o dinheiro.

Nicarágua – Já em relação ao Papa Francisco, o governante brasileiro é visto no Vaticano como um interlocutor importante junto a Daniel Ortega, da Nicarágua.

Por tal razão o Papa credenciou Lula para negociar a libertação dos padres católicos que estão presos na Nicarágua.

Um deles é o bispo episcopal Rolando José Álvarez Lagos, de 55 anos, símbolo da resistência da Igreja Católica e da sociedade da Nicarágua à ditadura do ex-líder sandinista.

Novo Lula – As mudanças de comportamento político do presidente brasileiro começaram depois do posicionamento conjunto com Macron, em relação às eleições na Venezuela e à situação da Nicarágua, no encontro de Bruxelas.

Só resta esperar para ver como se comportará o “novo Lula”, na condução da política externa do país.

Olho aberto

Prefeito – Se conselho fosse bom não se dava, se vendia.

Mesmo assim, volto a “palpitar”: se houver juízo, o caminho será o prefeito Álvaro Dias indicar o vice e apoiar Carlos Eduardo para prefeito de Natal.

O mais é blá, blá blá.

Desembargador Glauber Rego – No próximo dia 3 de agosto, na sede da OAB-RN, o desembargador Glauber Rêgo receberá o título honorífico de cidadão natalense, outorgado pela Câmara Municipal de Natal, por proposta conjunta dos vereadores Felipe Alves e Nina de Souza.

Rebeldia – O presidente Lula continua com a linguagem do palanque eleitoral.

No Sindicato dos Metalúrgicos do ABC voltou a defender que o bolsonarismo não foi derrotado.

E convocou seus militantes para essa tarefa. Cópia fiel do comportamento de Bolsonaro, que ele tanto criticou.

Temperatura – Aquecimento global deve expor mais 2 bilhões de pessoas a um calor extremo até 2100. Atualmente, o aumento de temperatura de 1,2 °C já está causando ondas de calor, secas e incêndios florestais, em diferentes regiões do planeta

Tubarões – Tubarões podem estar viciados em drogas lançadas ao mar por traficantes.

Comportamentos incomuns estão sendo analisados por cientistas.

Mito – Sem supersalários, 70% dos servidores públicos brasileiros ganham até R$ 5.000. Informações sobre a categoria estão reunidas em nova base de dados para consulta pública.

É o fim do mito de que a categoria seja uma casta privilegiada.

Vinho – A vinícola argentina Catena Zapata teve o primeiro lugar conquistado na premiação World’s Best Vineyards.