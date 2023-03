ANÁLISE: “OS PRIMEIROS 50 DIAS”

Ney Lopes

Passaram-se os primeiros 50 dias dos governos empossados em 1° de janeiro.

No RN nada mudou no estilo da governadora reeleita Fátima Bezerra, salvo a euforia de ser “próxima” do presidente Lula e aspirar ajudas substanciais para o estado.

Sem dúvida é um trunfo, que precisa ser bem aproveitado.

Eólica – A prioridade do governo é o aproveitamento de um potencial de fornecimento de energia eólica “off shore” (no mar) na costa do estado, próximo de 100% do total da atual da oferta de energia no país (hidrelétrica, termoelétrica, eólica, nuclear e solar), que corresponde a 180 gigawatts em operação.

Meta – O caminho será usar essa energia captada no mar e transformá-la em hidrogênio para exportação.

O somatório de governo e iniciativa privada, certamente consolidará essa meta econômica.

Paz política – No país, o presidente Lula insiste na necessidade de pacificação política.

Entretanto, as vozes discordantes estão vindo do seu próprio sistema.

É o caso da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT.

Talvez por não ter sido ministra, como aspirava, a parlamentar não mede palavras, em certas críticas ao governo

Indecente – Ela classificou de “indecentes” os dividendos da Petrobras e insiste em mudanças na política de preços, através da eliminação da paridade de preços internacionais e revisão na distribuição de dividendos.

Chegou a dizer que se a Petrobras não seguir essa orientação estará se fazendo um “estelionato eleitoral”.

Aliou-se ao PSOL nesse combate.

Alvo – Haddad e Gleisi têm diferenças sobre economia como água e óleo.

Em documento recente do PT havia um reconhecimento nominal a atos do ministro na discussão da reforma tributária e do novo arcabouço fiscal.

Na versão final, este trecho foi retirado.

Atribui-se ter sido iniciativa da presidente Gleisi Hoffmann.

Um confronto que terá novos capítulos no futuro.

Olho aberto

Anais – A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RN transcreveu nos anais o artigo publicado nesta coluna sobre o centenário da morte de Rui Barbosa.

Proposta do desembargador Glauber Rego.

Agradeço a distinção.

Justiça – A Câmara Municipal de Natal outorgou a medalha padre Miguelinho a ex-vereadora Eleika Bezerra.

Justa a homenagem pelos relevantes serviços prestados pela professora à educação do estado.

Bolsonaro I – O jornal francês “Le Monde” publica reportagem, em que classifica a viagem à Orlando do ex-presidente como um “espetáculo bizarro”.

Bolsonaro II– Prossegue o periódico:

“Há um mês, ele liderava o 5º maior país do mundo. Hoje em dia, está vagando pelos supermercados da Flórida, comendo frango frito sozinho em restaurantes de fast-food e cortejando torcedores na entrada de uma casa”.

Bolsonaro III – Ao que se sabe, até agora, Bolsonaro ainda não foi convidado pelo dileto amigo “Trump” para ir até a residência do ex-presidente dos Estados Unidos.

Bolsonaro IV- Hoje, 4, Bolsonaro por acaso se encontrará com Trump.

Ambos participam em Washington DC de um Congresso político conservador.

Biden & Lula – O presidente Biden pensa como o presidente Lula.

No Congresso americano classificou de “escandaloso” o lucro das empresas de petróleo em meio a alta dos preços dos combustíveis.

Defendeu taxação mais pesada em recompra de ações para incentivar investimentos.

Petrobras – A Petrobras finalizou 2022 com um lucro de US$ 36,6 bilhões, um crescimento de 84,2%.

O número é o terceiro maior entre as principais companhias petrolíferas do Ocidente, ficando atrás da ExxonMobil e da Shell.

Militares – A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) é transferida para a Casa Civil e deixa de ser dirigida por militares.

O novo chefe é ex-diretor-geral da Polícia Federal (PF) Luiz Fernando Corrêa.

Desistência – O partido Novo ensaiou recusar dinheiro do Fundo Partidário.

Desistiu pelo fato de que a recusa acrescentaria mais R$ 2.3 milhões na quota do PT.

Adesismo – ACM Neto protesta contra o adesismo do “União Brasil” liderado pelo presidente Luciano Bivar.

O senador José Agripino, vice-presidente da sigla, declarou na “Tribuna da Bahia”, que “a maioria do União Brasil é centrista e não vai fazer parte de forma aderente ao governo”.

Contra – Os governistas estão empenhados em evitar a instalação de uma CPI sobre os acontecimentos de 8 de janeiro.

Motivo: não será bom vasculhar as ações do PT no passado.