ANÁLISE: “O SIGNIFICADO DA QUINTA FEIRA SANTA”

“A Última Ceia” de Leonardo da Vinci (Cenáculo Vinciano)

Ney Lopes

Hoje, 6, quinta-Feira, um dia muito importante na Semana Santa.

Nesse dia, ocorreu a Última Ceia, em que Jesus e seus apóstolos comemoravam a Páscoa judaica.

Também marca o início do Tríduo Pascal, o momento mais importante da liturgia Santa.

É nessa data que se encerra a Quaresma.

Significado – O Tríduo Pascal compreende a quinta feira santa, quando foi instituída a eucaristia. Sexta, em todo o ano o único dia em que não se celebra a Missa, substituída pela celebração que se chama Funções da Sexta-feira da Paixão. No sábado a vigília Pascal.

Ceia – Nesta quinta santa, João o cronista escreve que ao entardecer, Jesus com os doze apóstolos sentaram-se para a última refeição, da qual o Senhor participaria antes de sua morte.

Na ceia, Jesus antecipa o simbolismo do pão e do vinho, que passaram a significar um sinal real e eficaz de que Jesus se entregava à morte para a salvação de todos num ato extremo de amor e de solidariedade .

É a nova e eterna aliança de Deus com a humanidade, selada no seu sangue.

Lava pés – Durante a ceia, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura.

Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido.

Afirmou: “Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz”.

Judas – Enquanto comiam, Jesus pesarosamente comentou:

“Em verdade vos digo que um dentre vós, que comigo come, há de trair-me”.

Passado algum tempo, um dos apóstolos, Judas Iscariotes, com falsidade traiçoeira, aproximou-se de Jesus com uma hipócrita manifestação afetuosa, dizendo: “Eu te saúdo, Rabi”.

Era o sinal necessário para entregar o Messias aos romanos, que o crucificaram.

Depois de terem cantado um hino ao final da ceia, Jesus e os onze saíram para o Monte das Oliveiras, local em que ele foi preso.

Suicídio – Quando os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, Judas, que o havia traído, foi tomado de remorso e devolveu as trinta moedas de prata.

E disse: “Pequei, pois traí sangue inocente”.

E eles retrucaram: “Que nos importa? A responsabilidade é sua”.

Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se.

Arte – A Última Ceia de Leonardo da Vinci (Cenáculo Vinciano) é uma das pinturas mais famosas do mundo.

A obra foi pintada entre 1494 e 1498 sob o governo de Ludovico o Moro, e representa a última “ceia” de Jesus e seus apóstolos (ver acima).

Significado – A Semana Santa, uma das celebrações mais importantes para os cristãos, mobiliza fiéis em todo o mundo em homenagens, orações, meditações, retiros e muita devoção.

No Brasil, a data é marcada também por tradições simbólicas que envolvem, além de muita fé, a reunião das famílias.

Olho aberto

Ucrânia – A Páscoa é uma grande festa nacional na Ucrânia, o maior feriado.

Quase 70% dos ucranianos são cristãos ortodoxos.

Celebrar a ressurreição de Cristo combina fervor religioso, tradições pagãs e folclore.

Mas, por causa da guerra, não haverão as costumeiras comemorações.

Bilionários do Brasil : Os dez maiores bilionários do Brasil: Vicky Safra e família: US$ 16,7 bilhões; Jorge Paulo Lemann e familia: US$ 15,8 bilhões; Marcel Herrmann Telles: US$ 10,6 bilhões; Eduardo Saverin: US$ 10,2 bilhões; Carlos Alberto Sicupira: US$ 8,6 bilhões; Alexandre Behring: US$ 5,2 bilhões; André Esteves: US$ 5,2 bilhões; João Moreira Salles: US$ 4,1 bilhões; Walther Moreira Salles Junior: US$ 4,1 bilhões e Jorge Moll Filho e família: US$ 3,9 bilhões.

Curiosidades de alimentos – O macarrão já era conhecido na China há mais de 4.000 anos e foi trazido para a Itália por Marco Polo durante suas viagens no século XIII.

A receita do croissant é austríaca e não francesa; o sushi não é japonês.

Teria nascido do uso de uma técnica chinesa de conservação de peixes em arroz.

PT radicaliza- Segmentos do PT defendem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetisse uma atitude de Jair Bolsonaro: não dar espaço, a quem não se mostra governista.

Até aqui, reclamam os petistas, os ministros têm feito política própria, nem sempre combinada com o Planalto.

(Coluna “Por trás da notícia” publicada no jornal AGORA RN)