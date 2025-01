Análise: “Novo megaporto chinês preocupa USA”

Postado às 16h13 | 13 Jan 2025

Ney Lopes

A inauguração recente do megaporto de Chancay, 80 quilômetros ao norte de Lima, Peru, envolve investimentos totais estimados em US$ 3,4 bilhões.

A obra, projeto multimilionário entre China e Peru, visa fortalecer a presença de Pequim na América Latina e consolidar o país sul-americano como o principal núcleo portuário do Pacífico Sul, no mercado asiático.

A infraestrutura deve contar com 15 embarcadouros, escritórios, serviços logísticos e um túnel com 2 km de comprimento para o transporte de carga.

O objetivo é tornar-se semelhante ao porto de Singapura, conhecido por sua eficiência e o papel de hub de transbordo.

Porto inteligente

O megaporto de Chancay será o primeiro porto inteligente da América do Sul.

Economizará uma grande quantia no orçamento logístico, gerará receitas e posicionará o Peru como um ator-chave no comércio global.

Irá gerar, segundo várias estimativas, 4,5 mil milhões de dólares em receitas anuais e no seu primeiro ano, durante 2025, poderá contribuir com até 0,9 pontos percentuais para o PIB do Peru.

É uma obra que contará com quinze quebra-mares permitindo-lhe receber os maiores navios do mundo por ter 17,8 metros de profundidade.

Operará com um sistema automatizado de última geração onde guindastes e veículos movimentarão os contêineres, quase sem intervenção humana.

Estima-se que economizará em média 25 dias de viagem para navios comerciais de vizinhos latino-americanos, que desejam fazer conexão com a Ásia.

Brasil & desconfiança

Em relação ao Brasil, o novo porto pode ser uma porta do Brasil para o Pacífico, com um potencial de gerar ganhos significativos para as exportações nacionais.

Devem ser escoados rumo à Ásia desde materiais para a transição energética, como o lítio, a alimentos e produtos industrializados.

Ao mesmo tempo, deve encurtar em um terço o tempo médio que a produção brasileira leva para chegar ao Oriente.

Washington está desconfiado da crescente influência de Pequim na região.

Para os Estados Unidos, uma empresa chinesa com direitos de operação exclusivos sobre esta infraestrutura poderá abrir a porta para o Governo Xi realizar atividades de inteligência e monitorização.

Não se pode negar que a China expande a sua influência na América Latina, apoiando-se nas diretrizes do seu projeto prioritário denominado a “Nova Rota da Seda”, cujo objetivo é transformar a geografia econômica global.

O que não se sabe é se por trás do comércio há também objetivos estratégicos e militares, a serem alcançados.

Hoje na história

2000 – Tribunal da ONU condena 5 croatas bósnios à prisão por até 25 anos

1943 – Roosevelt, Churchill e De Gaulle se encontram em Casa Branca, no Marrocos.

1911 – O USS Arkansas, o maior navio de guerra dos EUA, é lançado dos estaleiros

1784 — Os Estados Unidos ratificam um tratado de paz com a Inglaterra.

1876 — O telefone é patenteado pelo escocês Alexander Graham Bell.

Curtinhas

+ O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu ao Papa Francisco a Medalha Presidencial da Liberdade com Distinção, a mais alta honraria civil do país. Foi a primeira vez em seus quatro anos de mandato que Biden concedeu a medalha “com distinção”.

+ Guerra no Iêmen faz 11 milhões de crianças precisarem de ajuda humanitária. Conflito que já dura oito anos ainda levou mais de 540 mil menores abaixo de cinco anos a sofrer de má nutrição aguda sob risco de morte. A cada 10 minutos uma criança morre de causas preveníveis.

+ De 20 a 24 deste mês o Fórum de Davos 2025 retorna aos Alpes Suíços para abordar os desafios globais mais urgentes do mundo e impulsionar soluções inovadoras. O evento reúne cerca de 2.500 chefes de estado e governo, CEOs de empresas, líderes da sociedade civil, mídia global e líderes jovens da África, Ásia, Europa, Oriente Médio, América Latina e América do Norte.

+ Venda de carros puramente elétricos no Brasil cresceu 219% em 2024

+ Adiada a data para anuncio dos indicados ao Oscar de 19 de janeiro para 23. A data da cerimônia está mantida para o dia 2 de março. O comediante Conan O’Brien será o apresentador

+ O ex-presidente Bolsonaro já montou um plano B para ser representado na posse do presidente Trump pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Isto se for negada a ida do ex-presidente a Washington.