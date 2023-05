ANÁLISE: “NO DIA DE FÁTIMA, FRANCISCO E ZELENSKI FALAM DE PAZ NA UCRÂNIA”

Ney Lopes

A guerra da Ucrânia e Rússia deixou de ser questão europeia. Hoje interessa a todos os países, sobretudo a América Latina, que tem uma economia “dependente dos preços internacionais”. A região sofre “rapidamente” os impactos de quaisquer crises externas.

Visita- Confirmada a visita do presidente ucraniano Zelenski neste sábado, 13, ao Papa Francisco, em Roma.

O encontro já foi inserido na agenda do Vaticano,

O encontro entre o presidente ucraniano e Francisco significará muitos passos em favor de uma missão de paz.

O papa já comunicou que as negociação e mediação são sinal de coragem, ao invés de conflitos armados, que revelam fragilidade.

O Vaticano envolveu-se nos esforços de paz na Ucrânia, especialmente depois do cardeal Pietro Parolin, ter garantido que a anunciada missão para terminar o conflito “vai em frente” e revelado que “há notícias”, mas de “natureza reservada”.

O propósito do Pontífice é encontrar-se com Putin.

Fracasso – O presidente Lula não tem conduzido bem o papel de mediador. Ele dá igual peso a vítima (Ucrânia) e ao agressor (Rússia). Quinta feira passada, quando o enviado brasileiro, ministro Celso Amorim, esteve em Kiev, ouviu um recado do presidente Zelenski para Lula. Disse ele, que o único plano de paz será reconhecer a “agressão da Rússia”. Convidou Lula para visitar o país, devastado e as consequências nefastas da “invasão russa”.

Pró Rússia – Pelo visto, a ideia de Lula, de que o Brasil teria uma “fórmula” para a paz, foi desfeita pelo presidente ucraniano, na conversa com Celso Amorim. O cenário mostra o Ocidente irritado com o presidente brasileiro, interpretando que a neutralidade do Brasil ´´é um viés pró-Rússia”, afirma jornal britânico.

Papa Francisco – Diante dos fatos, percebe-se que realisticamente, a via capaz de alcançar a paz será através do Papa Francisco, que mobilizará inclusive a igreja ortodoxa russa e ucraniana. Esses esforços terão que ser intensificados, pois mais de 18 milhões de refugiados precisam de ajuda humanitária e 9.5 milhões de ajuda alimentar e alojamento. O mundo pede a proteção divina, para que esses objetivos sejam atingidos.

PS. O encontro hoje do Papa Francisco com o presidente Zelensky tem a benção de Nossa Senhora de Fátima, cujo dia é comemorado nessa data, quando os católicos recordam a primeira das aparições de Nossa Senhora aos três Pastorinhos – Jacinta, Francisco e Lúcia -, que ocorreu na cidade de Fátima, Portugal, no ano de 1917.

Ave, ave, ave Maria

Ave, ave, ave Maria

Olho aberto

Mãe – Neste domingo, o dia mães, comemorado no Brasil, desde 1932, por decreto do presidente Getúlio Vargas. Mãe é sinônimo de amor, carinho, dedicação, paciência, tolerância, preocupação, sacrifício e renúncia. Salve as mães do RN e do Brasil.

Modelo esgotado – Está esgotado o modelo de formação de maioria parlamentar adotado pelo presidente Lula. Confirmam isso as derrotas na Câmara e a instalação de duas comissões parlamentares de inquérito indesejadas pelo Palácio do Planalto.

Quem te viu e quem te vê – Para corrigir a falta de apoio, o governo faz o que sempre condenou. Distribuiu R$ 170 milhões de verbas parlamentares em 24 horas. Trata-se do maior valor já distribuído em apenas um dia, desde o início da gestão e representa 58% de todo o montante encaminhado, até o momento. São verbas, antes denominadas por Lula, do orçamento secreto.

Promessa não cumprida – Quando ministro de Estado, o sr. Fábio Faria anunciou repetidamente a chegada da 5G puro ao RN. Nada aconteceu, salvo em locais pontuais. Aliás, a tecnologia não foi implantada no país, como também prometido. A previsão é para 2029 pelo cronograma da ANATEL.

Eleição Turquia I – Amanhã. 14, eleições presidenciais na Turquia. Após 20 anos no poder, Erdogan, o presidente turco, vai às urnas, com grande risco de ser derrotado.

Eleição Turquia II – Ele foi preso e impedido de assumir cargos públicos, mas conseguiu reverter o banimento e domina a política turca. Venceu cinco eleições parlamentares, duas eleições presidenciais e três referendos. Até enfrentou e impediu um golpe militar.

Eleição & futebol – Diante dos riscos de distúrbios, depois de conhecidos os resultados da eleição turca de amanhã, a UEFA já admite transferir a final da Copa dos Campeões na Europa, prevista para 10 de junho de 2023, de Istambul para Lisboa.

Vinho – Portugal é o país do mundo que consome mais vinho ‘per capita’ e o consumo tem aumentado.

Rio Sena, Paris – O governo francês está investindo cerca de 1,4 mil milhões de euros para que as águas do Sena voltem a ser cristalinas. O objetivo é que em breve os turistas possam nadar no Sena.

Crescimento – Indústria brasileira cresce 1,1% em março ,após duas quedas seguidas. Na comparação com março de 2022, o crescimento foi de 0,9%.