ANÁLISE: “NATAL E OS REIS MAGOS”

Ney Lopes

Hoje, 6, Dia de Reis.

A data tem especial significado para a cidade de Natal, que é conhecida como a cidade dos Reis Magos.

A origem da denominação é que o Forte construído para proteção contra invasões no século XVI, recebeu o nome de Reis Magos, devido à data do início da sua construção: 6 de janeiro de 1598, dia de reis no calendário católico.

Dia de Reis é uma das datas mais celebradas no mundo. remonta a uma antiga tradição cristã que comemora o encontro entre os três reis magos e o menino Jesus.

A data tem origens europeias é celebrada de diversas maneiras.

Na tradição católica, o dia de Reis celebra o momento em que os três reis magos terminaram a jornada de busca pelo menino Jesus, iniciada na véspera de Natal, encontrando-o e presenteando-o no dia 06 de janeiro.

Na Itália, é realizada uma outra ceia, a da Epifania.

No dia de Reis do país as crianças colocam meias na janela para receber presentes.

Na Espanha ocorrem desfiles e em algumas regiõs as crianças também são presenteadas, tal como na tradição italiana.

Na França é feito o “Galette des Rois”, ou Bolo do Rei, no dia 06 de janeiro.

A tradição foi levada para algumas regiões do Canadá, colonizado também pelos franceses.

No Brasil, a Folia de Reis chegou através da colonização portuguesa e ganhou particularidades.

A data encerra o ciclo natalino.

Olho aberto

Mais médicos – Governo Lula vai voltar com o Mais Médicos em versão reformulada.

O objetivo original, de colocar os profissionais de saúde para trabalhar em regiões periféricas, será mantido pela nova gestão de Lula, mas o foco será na contratação de profissionais brasileiros

Previsões – Divergências entre Planejamento e Fazenda podem aumentar com dois ministros presidenciáveis em 2026.

Não esquecer de incluir no ról também o vice Geraldo Alckmin.

Bom começo – Jean Paul Prates começa bem na presidência da Petrobras.

Com uma entrevista lúcida acalmou o mercado e as ações da estatal subiram.