ANÁLISE: “LULA E BOLSONARO MORREM PELA BOCA”

Ney Lopes

Nos últimos tempos, líderes políticos brasileiros cometem excessos, que lembram a máxima: “peixe morre pela boca”.

Os maiores exemplos são Bolsonaro e Lula, com declarações estapafúrdias.

Vejamos.

Vingança – A última ocorreu com o presidente Lula, afirmando o seu desejo de “foder esse Moro”.

Disse que a sua missão seria “vingar dessa gente”.

Coincidentemente, a PF desarticulou um plano para matar o senador pelo Paraná Sérgio Moro.

Mesmo diante da evidencia policial, Lula desdenhou, afirmando “que é visível uma armação do Moro”.

Reverso da medalha – O que aconteceria, caso Bolsonaro dissesse que a sua missão era vingar-se do ministro Alexandre Moraes?

O STF abriria processo, seria determinado que a PF ouvisse o presidente e a mobilização começaria pelo impeachment.

Ameaças – Sobre ameaças de morte, o ex-presidente Bolsonaro, em plena campanha, prometeu no Acre “fuzilar a petralhada”.

Antes afirmara: “Deveriam ter sido fuzilados uns 30 mil corruptos, a começar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.”

Tortura – No mesmo tom, ele disse: “Eu sou favorável à tortura”.

Observe-se, que a Constituição estabelece: “Ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”

Contra os deputados – Lula aconselhou “Mapear o endereço de cada deputado” e “incomodar a tranquilidade deles”.

Foi violado o princípio constitucional, de que a casa é asilo inviolável, em função dos direitos de privacidade e personalidade do cidadão.

Venezuela – No passado, Lula afirmou que as mulheres sejam “submissas aos homens; que os pobres precisam de apenas R$ 10 para ficar contentes, enquanto o rico, por mais que você libere, quer sempre mais, nunca se conforma”.

Sobre a Venezuela elogiou o “excesso de democracia” praticado por Maduro.

Ditadura – Bolsonaro quando deputado federal, fixou posição “favorável a uma ditadura, e um regime de exceção”.

Recentemente, ao ser perguntado sobre a sua saúde declarou: “Sou imorrível, imbrochável e incomível”.

Ataque – Lula ao responsabilizar Bolsonaro pelo mau governo, usou a metáfora:

“O povo está na merda”.

E agora, numa hora em que pretende aproximar-se da Casa Branca, Lula culpou a “Lava Jato de ter sido orquestrada pelo governo dos Estados Unidos para atacar as empreiteiras brasileiras”.

Defesa – Acusado de uso indevido do auxílio moradia concedido pela Câmara Federal, Bolsonaro explicou:

“Como eu estava solteiro na época, esse dinheiro do auxílio-moradia eu usava para comer gente”.

Fátima Bezerra – Ao pedir para que a então senadora Fátima Bezerra acompanhasse um dos procuradores que o investigavam, Lula disparou:

“Cadê as mulheres do grelo duro do nosso partido? ”.

Frases – No auge da pandemia, frases de Bolsonaro:

“Eu não sou coveiro”; “Se tomar vacina e virar jacaré não tenho nada a ver com isso”; “Vai comprar vacina. Só se for na casa da sua mãe”.

A boca – Na verdade, os fatos mostram, que tanto Bolsonaro, quanto Lula, morrem pela boca.

Olho vivo

Candidata – Hillary Clinton poderá ser candidata à presidência, novamente em 2024.

Liderança – ACM lidera pesquisas para prefeito em Salvador.

TAP – Aviso para quem for viajar na TAP, na semana santa: greve de pilotos entre 7 e 10 de abril já está aprovada.

Retorno – Coincidência na volta de Bolsonaro ao Brasil, no dia 30 próximo: véspera do aniversário da revolução de 31 de março.

Portugal – Em uma semana, 65,7 mil brasileiros conseguem autorização de residência no país.