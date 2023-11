ANÁLISE: “ISRAEL-HAMAS: RISCO DO CIRCO PEGAR FOGO”

Ney Lopes

A cada dia se agrava o conflito entre judeus e palestinos, com inevitáveis repercussões sobre a economia global, principalmente o mercado financeiro.

Israel e Palestina são países de território relativamente pequeno e, juntos, não chegam a 15 milhões de habitantes.

Mas, a guerra poderá ser economicamente desastrosa para o planeta.

A região conflagrada é vizinha de grandes produtores de petróleo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar.

Isso significa que os investidores devem embutir o risco da guerra nos preços da commodity.

Os EUA apoiam Israel incondicionalmente, apesar da retórica humanitária de Biden.

Tal fato poderá afetar os juros americanos e o provável aumento da dívida pública americana.

Os Estados Unidos prometeram apoio a Israel e isso pode significar a necessidade de ampliar os gastos militares, no momento em que o governo americano luta para convencer o Congresso a elevar, por mais tempo, o teto da sua dívida pública para garantir o pagamento de gastos.

Vale lembrar que os EUA já estão atuando no apoio militar à Ucrânia, na guerra contra a Rússia.

Neste contexto, a maior preocupação é com o Irã, que arma e financia tanto o Hamas quanto o Hezbollah, e não aceita a existência de Israel.

O líder religioso máximo iraniano afirmou esta madrugada nas redes sociais, numa mensagem em hebraico, que Israel mente sobre a guerra com o Hamas e que vai ser destruída “numa questão de dias” sem apoio norte-americano.

A forte presença naval dos EUA no Mediterrâneo já é um recado pela entrada do Hezbollah no conflito e certamente provocará uma retaliação de Israel e dos EUA.

O Hezbollah é uma organização política e paramilitar fundamentalista islâmica xiita, reunindo cidadãos armados com um suposto poder policial, instalada no Líbano e outros países.

As Forças de Defesa israelenses identificaram vários lançamentos de foguetes provenientes do sul do Líbano e atribuem a ataques do Hezbollah..

O mais grave é que Catar e Hamas, Irã e Hezbollah, Rússia e Síria poderão celebrar alianças, enfraquecendo Israel.

Em região marcada por diversos conflitos e guerras civis é comum a formação de alianças entre grupos terroristas e ditaduras.

Além das perdas militares, enxerga-se a possibilidade de deterioração da situação internacional, através do colapso da chamada “pax americana”, a unipolaridade (um único centro de poder), que surgiu após o fim da antiga União Soviética.

A China, como segunda potência econômica mundial, reabriu as possibilidades de diálogo direto com as nações, fazendo com que os instrumentos criados para isso, como a ONU, sejam ineficazes.

O complexo xadrez geopolítico paralisa e esvazia a ONU.

O conselho de segurança tornou-se irrelevante, como há muito o Brasil e outros países em desenvolvimento argumentam para propor sua reestruturação.

Há uma nova “guerra fria” entre EUA e Reino Unido, de um lado, e Rússia e China de outro, com a França entre o mar e o rochedo.

Não há outra conclusão sobre esse quadro de guerra, senão que, caso não haja uma ação que conduza à paz, existe o risco do “circo pegar fogo”.

Que Deus nos afaste dessa hipótese.