Análise: “Índia: festival começa com 400 milhões de pessoas”

Postado às 15h40 | 14 Jan 2025

Ney Lopes

O leitor imaginou uma festa religiosa, com a presença de 400 milhões de pessoas nos 12 dias de sua duração?

Essa festa denominada “Maha Kumbh Mela, ou Festival do Grande Jarro” começou no início desta semana na Índia, cidade de Prayagraj.

Para abrigar os peregrinos, construiu-se ao longo das margens do rio, uma cidade temporária, com mais de 4.000 hectares, 150.000 tendas, 3.000 cozinhas, 145.000 banheiros e 99 estacionamentos.

O festival consiste em mergulho sagrado na confluência de três rios sagrados: o Ganges, o Yamuna e o mítico e invisível Saraswati.Hindus.

Todos devotos acreditam, que mergulhar nessas águas absolve as pessoas dos pecados e traz a salvação do ciclo de vida e morte.

Gotas do elixir

O “Kumbh”, realizado uma vez a cada 12 anos, está enraizado no mito hindu de uma batalha entre deuses e demônios, por um pote contendo o elixir da imortalidade.

Segundo a história, algumas gotas do elixir transbordaram na cidade local do encontro, o que atrai até hoje os grupos de fiéis.

É a maior concentração da humanidade no mundo, pois exibe religião, espiritualidade, turismo e gerenciamento de multidões.

As milhões de pessoas acompanham não apenas o ritual, mas também milhares de ascetas, vestidos com trajes tradicionais, que mergulham em temperaturas quase congelantes.

O fascínio pelo “Kumbh” se espalha além da Índia, atraindo a presença de celebridades como o ator Richard Gere, o diretor de cinema David Lynch e o líder budista tibetano Dalai Lama no passado.

Em 2017, a UNESCO incluiu o Kumbh Mela na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Bênçãos

Ao som de tambores e em meio a procissões de elefantes e tratores carregados com estátuas de divindades hindus, monges vestidos inteiramente de cor açafrão – que no hinduísmo indica a renúncia aos bens materiais e, por extensão, o valor do sacrifício – e os ascetas com seus corpos cobertos de cinzas, começaram a distribuir suas bênçãos.

Esses eremitas, somente por ocasião do Kumbh Mela, deixam seus locais de retiro.

O festival termina no dia 26 de fevereiro.

“Maha Kumbh Mela” é, sem dúvidas, um oceano de fé e o caminho da purificação, na tradição hindu.

Hoje na história

1559 — Coroação da rainha Elizabeth I da Inglaterra.

1943 — Inauguração do Pentágono.

1944 — Alemanha dividida em zonas de ocupação, depois da Segunda Guerra Mundial.

1973 — Os Estados Unidos cessam suas ações militares contra o Vietnã do Norte.

1985 — É eleito Tancredo Neves, presidente civil, após 21 anos de ditadura militar

1989 — Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, lança nova moeda: Cruzado Novo.

2019 — Parlamento britânico rejeita o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia

Curtinhas

+ Ventos fortes e vegetação seca criam as condições para novos incêndios na Califórnia.

+ Ovos são bons para a saúde do coração. Pesquisa na China demonstra isso. Aqueles que comiam ovos todos os dias têm um risco 18% menor de morte por doença cardíaca e 28% menor risco de morte por acidente vascular cerebral em comparação com aqueles que não comiam ovos.

+ No livro de sua autobiografia, que sai terça-feira próxima, o Papa Francisco lamenta que ninguém se preocupe com a bênção de um empresário que explora as pessoas, enquanto se escandaliza quando o Papa abençoa uma mulher divorciada ou um homossexual. Para o Pontífice, os pecados mais graves são como “a soberba, o ódio, a mentira, a fraude ou a prepotência”.

+ Após o sucesso no Brasil, o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, começa a ser exibido em 200 salas na França sob o título Je Suis Toujours Là. No Le Monde, uma das principais publicações do país, a crítica se destacou por seu tom ácido

+ Quatro empresários com empresas de origem norte-americana são as pessoas mais ricas do mundo neste início de 2025. O sul-africano naturalizado norte-americano Elon Musk permanece como a pessoa mais rica do planeta, com um patrimônio de US$ 417,3 bilhões. Fortunas dos 10 mais ricos somam quase US$ 2 trilhões.