ANÁLISE: “DIFICULDADES PARA COPA DO MUNDO E OLIMPÍADAS”

Ney Lopes

Começam as Olimpíadas de Paris, até 11 de agosto.

A delegação brasileira é majoritariamente feminina, pela primeira vez.

Dos 277 atletas brasileiros, 55% são mulheres.

Ao todo, mais de 10 mil atletas disputam medalhas em 329 eventos divididos em 48 modalidades.

A realização das Olimpíadas e outras competições como a Copa do Mundo de futebol estão sendo questionadas.

Quase ninguém quer mais sediar esses jogos, pelo fato dos desembolsos econômicos serem altísssimos.

Sempre se vendeu a imagem de que a realização da Rio 2016, por exemplo, traria um legado olímpico inestimável ao esporte olímpico brasileiro.

Passaríamos a ser uma verdadeira nação esportiva.

Tal não aconteceu.

O único legado de fato que ficou foi um cenário de terra arrasada.

Déficits sucessivos

Os Jogos Olímpicos e as Copas do Mundo de Futebol estão entre os projetos mais caros do mundo. No geral, o tamanho dos eventos cresceu cerca de 60 vezes nos últimos 50 anos, treze vezes mais rápido que o PIB mundial.

Embora as explicações teóricas disponíveis sugiram que as receitas desses megaeventos são superestimadas e os custos subestimados, há um estudo abrangente sobre se os custos excedendo as receitas.

Mais de quatro em cada cinco Olimpíadas e Copas do Mundo tiveram déficit.

As Olimpíadas de Verão de 1976 em Montreal, as Olimpíadas de Inverno de 2014 em Sochi e a Copa do Mundo de 2002 no Japão/Coreia do Sul registraram os maiores déficits absolutos.

Essa descoberta exige uma reavaliação desses eventos como empreendimentos deficitários que carecem de sustentabilidade financeira.

Em média, os Jogos Olímpicos de Verão, desde 1960, gastaram 195% mais do que seu orçamento inicial, conclui em um estudo recente da Universidade de Oxford.

Todos os Jogos de verão para os quais havia da sofreram estouros de custos.

As Olimpíadas em 2024 devem custar cerca de $US 9.7bilhões, um aumento de 15% em relação ao valor quando a candidatura foi anunciada em 2017.

Próximos eventos

As Olimpíadas de Montreal deram prejuízo de USD 6 bilhões; de Turim cerca de USD 3 bilhões; o chamado “O Mundo Xícara (Japão/Sul Coréia (2002) USD 2 bilhões.

Já se pensam em locais, onde seriam montados cenários permanentes para esses jogos.

O Comitê Olímpico já definiu Salt Lake City para os jogos de inverno de 2034 e os Alpes franceses os jogos de inverno de 2030.

Os Estados Unidos estão prontos para os Jogos Olímpicos de verão de 2028

Sediar as Olimpíadas tende a resultar em graves deficiências econômicas para as cidades.

A menos que a cidade já tenha a infraestrutura existente para suportar o excesso de multidões, não sediar as Olimpíadas pode ser a melhor opção.

Este é um desafio para o futuro do esporte Olímpico internacional.

O INCRÍVEL CRESCIMENTO DE CINGAPURA

Ocorre uma verdadeira revolução no comércio e venda de imóveis em Cingapura.

Os edifícios coloniais de Cingapura têm sido adquiridos por grupos familiares, bilionários e desenvolvedores locais.

A esposa do fundador do Alibaba, Jack Ma, adquiriu vários.

A infame gangue Fujian de lavadores de dinheiro da China e seus supostos associados compraram um portfólio inteiro.

Essa gang dispõe de propriedades, casas noturnas, itens de colecionador e atua na lavagem de dinheiro, com padrão de vida luxuoso.

Os móveis das residências são todos muito caros.

Os pequenos eletrodomésticos e mesmo os carrinhos de brinquedo são de marca.

Até os chinelos são Hermes.

Os preços praticados no mercado de Cingapura são comparáveis aos acordos recentes da Prada ou da empresa-mãe da Gucci, Kering, na Quinta Avenida de Nova York.

Entre os espaços de varejo mais caros do mundo, semelhantes às propriedades do Soho, em Londres, estão abrindo dentro de lojas hotéis boutique e restaurantes, com estrelas Michelin.

Grande parte deste novo capital encontrou seu caminho para a propriedade comercial privada.

A capacidade dos estrangeiros de comprar propriedades residenciais em Cingapura é limitada a certas áreas com certas permissões, de modo que o apelo dos estabelecimentos comerciais cresceu.

Não há limites onde poderá chegar esse crescimento.

Hoje na história

1919 – Epitácio Pessoa assume a presidência da República. Ele foi escolhido pela Comissão Brasileira em Versalhes.

1945 – Um avião se choca com o Empire State Building, de Nova York causando 28 mortes.

1929 – Jacqueline Kennedy Onassis, ex-primeira-dama dos EUA (m. 1994).

No dia 28 de julho de 1914, um mês após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria e sua esposa por um nacionalista sérvio em Sarajevo, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, efetivamente começando a Primeira Guerra Mundial

No dia 28 de julho de 1938, Lampião e sua companheira Maria bonita foram capturados e mortos pela polícia, em Poço Redondo, no sertão de Sergipe, ambos tiveram suas cabeças decepadas e expostas ao público para servir de exemplo.

28 de julho: Dia dos Pais (EUA)