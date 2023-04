ANÁLISE: “CURIOSIDADES DA PÁSCOA”

Ney Lopes

Estamos em plena Páscoa, uma festa móvel que varia cada ano, mas é sempre comemorada entre 22 de março e 25 de abril.

Afinal, quem define a data da Páscoa, que segundo a tradição cristã marca o dia da ressurreição de Jesus Cristo?

E por que ela varia tanto?

Calendários – A explicação está em um sistema complexo criado para tentar combinar diferentes calendários astronômicos com tradições hebraicas, romanas e egípcias.

Ficou definido que ela deve ser festejada no primeiro domingo após a primeira Lua Cheia depois do início da primavera, no Hemisfério Norte, ou do outono, no Sul.

Origem – A Páscoa é uma comemoração tradicional que, ao contrário do que muitos pensam, não começou com a religião cristã.

Esta data começou a ser celebrada, quando da libertação do povo hebraico no Egito.

Judeus- Em 2023, a Páscoa Judaica é comemorada a partir do pôr do sol de hoje, terça-feira 4 de abril de 2023 e termina no anoitecer de quarta-feira, 12 de abril de 2023.

A Páscoa simboliza a travessia dos judeus pelo Mar Vermelho em direção à Terra Prometida, conforme a promessa de Deus.

Ortodoxos –Os cristãos ortodoxos utilizam o calendário juliano, enquanto católicos e protestantes utilizam o calendário gregoriano.

Para os ortodoxos, a Páscoa em 2023 será comemorada no dia 16 de abril.

Cristãos – Já na tradição cristã, Jesus foi crucificado e sepultado numa sexta-feira, mas ressuscitou na madrugada do domingo.

O domingo anterior ao dia da Páscoa é o domingo de Ramos, quando se celebra a entrada de Jesus em Jerusalém.

A data recebeu este nome em referência ao trecho bíblico que narra a visita de Jesus Cristo a Jerusalém, poucos dias antes de sua crucificação.

Filho de Deus – Com a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa ganhou o significado de ser a passagem da morte para a vida.

Os cristãos utilizam a comemoração para relembrar a imolação do Filho de Deus,

Ovos – O costume de trocar ovos na Páscoa começou nos primórdios da tradição da data.

Mas a substituição dos ovos de verdade pelos de chocolate veio só no século 19, primeiramente na Alemanha.

O ovo é um símbolo de nascimento, de renovação da vida – o mote da celebração da Páscoa.

Cristianismo – A Páscoa é uma grande festa cristã. Celebra a Ressurreição de Jesus Cristo e sua vitória sobre a morte.

Que Deus ilumine e proteja a todos, para que juntos possam exclamar como as mulheres que viram o sepulcro vazio: “o Senhor Ressuscitou, Aleluia”.

Olho aberto

E agora? O Ministério de Energia da Arábia Saudita anunciou que realizará um corte voluntário de 500 mil barris por dia de maio até o final de 2023.

E agora José!

Como conter o preço dos combustíveis?

Trump – Hoje Trump, 76, se apresenta ao Tribunal de NY.

Será submetido a ritual sem precedentes para um ex-presidente: declarar nome, idade, ocupação, submeter-se à recolha de impressões digitais e tirar uma fotografia.

Pagamentos – Nos corredores do Congresso é tido como certa a liberação na segunda quinzena deste mês de valores altos das emendas parlamentares programadas para pagamento em 2023.

É o governo cooptando votos para aprovar o arcabouço fiscal.

Lula faz o que sempre condenou em governos passados.

A história se repete? I – No governo Itamar Franco o então ministro da Fazenda FHC articulou aprovação de várias matérias no Congresso.

É isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está fazendo para o presidente Luiz Inácio Lula, quando tenta aprovar o “arcabouço fiscal”.

A história se repete? II – À época (1993) dizia-se que FHC não se elegia nem deputado federal.

As suas articulações foram combatidas pelo PSDB e então PMDB. A esquerda rejeitou o Plano Real com medo de tirar fôlego da candidatura de Lula, no ano seguinte.

Quem apoiou FHC e Itamar foi o PFL.

Deu no que deu: FHC presidente duas vezes.

Será que Haddad percorre o mesmo caminho?

Demissões – O McDonald’s está fechando escritórios nos Estados Unidos e prepara uma leva de demissões.

A rede emprega mais de 235 mil. mil pessoas globalmente, com 70% deles localizados fora dos Estados Unidos.

Dúvida – O balão chinês que sobrevoou os EEUU pode ter captado e transmitido dados.

A tecnologia do balão é equivalente à de um satélite.

(Coluna publicada no jornal AGORA RN de hoje)