Análise: “Crueldades do ditador sírio”

Postado às 16h08 | 11 Dez 2024

Ney Lopes

A imprensa internacional tem publicado fatos desconhecidos sobre o ditador Bashar al-Assad, que governou 24 anos a Síria com “mão de ferro”. Forças rebeldes o afastaram do poder. É importante que a opinião pública tome conhecimentos das crueldades praticadas.

O Sr. al-Assad, um oftalmologista treinado, herdou a presidência de seu pai, Hafez al-Assad, em 2000. Enquanto muitos dos ditadores do mundo árabe enfatizaram suas credenciais militares, o jovem al-Assad não tinha nenhuma para falar. Então ele aparecia de terno ao lado de sua elegante esposa britânica, Asma, ex-banqueira de investimentos.

Bashar al-Assad, usou armas químicas contra seu próprio povo durante a guerra civil do país, para a indignação e horror da comunidade internacional

Ney Júnior

Recordo, que o meu filho Ney Lopes Jr, à época Secretário para Assuntos Internacionais do governo do RN, no DF, viajou ao Oriente Médio, na comitiva da então governadora Wilma de Faria, que fora convidada pelo presidente Lula. O ditador Bashar al-Assad, em Damasco, recebeu os brasileiros. Ao voltar, Ney Jr me fez observação sobre a suntuosidade da sala de recepção do Palácio Tishrin. Os rebeldes armados tomaram conta deste monumento a um reinado brutal.

Fortuna

A família do presidente deposto possui uma fortuna estimada entre 1 e 2 bilhões de dólares. Após a invasão, o palácio presidencial foi invadido e descoberta uma coleção de carros de luxo, incluindo modelos de Mercedes, Porsche, Ferrari e Audi. Além dos veículos, foram encontrados móveis luxuosos, obras de arte e até um arsenal com dezenas de submetralhadoras.

Este o verdadeiro retrato de um dos países mais pobres do mundo, por décadas governado por um ditador sem qualquer conexão com as necessidades populares. Acredita-se, que Assad possua uma propriedade avaliada em 6 milhões de libras, em Londres

A pergunta é se o ditador Bashar al-Assad será responsabilizado. Karen Pierce, embaixadora britânica na ONU, acredita que ”um dia, a Justiça será feita. Faremos nosso melhor para que isso ocorra o mais rápido possível”.

Hoje, o dia da Bíblia

Hoje, o dia da Bíblia, cujas origens ainda estão envoltas em mistério. Quando foi escrita? Quem a escreveu? A Bíblia é uma coleção de 66 livros e cartas escritas por mais de 40 autores ao longo de um período de cerca de 1.500 anos. A mensagem central de toda a Bíblia é a história de salvação de Deus.

Por volta de 300 a.C.: Todos os livros originais do Antigo Testamento hebraico foram escritos, coletados e reconhecidos como livros canônicos oficiais. Por volta de 45–100 d.C.: Os 27 livros originais do Novo Testamento grego são escritos. 600 d.C.: A Igreja Católica Romana declara o latim como a única língua das Escrituras.

Com mais de 2 bilhões de adeptos, o cristianismo é a maior religião do mundo. A Bíblia não inclui apenas textos judaicos como o Antigo Testamento, mas também um Novo Testamento escrito em grego. Quase todas as palavras citadas nos evangelhos são uma tradução, pois Jesus e seus seguidores falavam aramaico

As escrituras sagradas do judaísmo e do cristianismo estão contidas na Bíblia, que tem sido por muito tempo a fonte e árbitro mais disponível, familiar e confiável de ideais intelectuais, morais e espirituais no Ocidente

Hoje na história

1804 – Espanha declara guerra à Inglaterra.

1897 – Inauguração da Cidade de Minas, que a partir de 1901 passa a se chamar Belo Horizonte.

1993 – Eduardo Frei vence as eleições chilenas, depois do retorno da democracia.

2015 – É adotada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima.

1877- Morre o escritor brasileiro José de Alencar

Dia Mundial da Saúde Universal

Curtinhas

+ Vale a pena assistir na Netflix o documentário sobre Churchill e rever o filme “Eike”. Duas lições de vida.

+ Lei em SP proíbe dispositivos eletrônicos nas escolas a partir de 2025

+ O consagrado escritor potiguar Diógenes da Cunha Lima lança hoje o livro Dicionário Amoroso de Natal. No dia 17, o fotografo Canindé Soares faz também lançamento do seu livro “Retratos do RN”,

+ Justiça Eleitoral goiana condena governador Ronaldo Caiado por abuso de poder político, além de cassar chapa eleita na capital liderada por Sandro Mabel. Provável decisão seja reformada.