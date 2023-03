ANÁLISE: “CONHEÇA AS CAUSAS DA VIOLÊNCIA NO RN”

Ney Lopes

Enquanto há anos, a classe política do RN não dá a menor importância a proposta de instalação de um polo exportador e turístico no estado (zona de livre comércio), pelo fato do RN ser o ponto mais perto da Europa e África, o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Sindicato do Crime, as maiores facções do Brasil, escolheram o litoral do RN como ponto de escoamento de drogas e armamentos, justamente pela nossa posição geográfica nas Américas.

Infelizmente, a visão estratégica da marginalidade está à frente das nossas lideranças.

Hoje, 19, o jornal o Globo, publica em manchete: “Rio Grande do Norte: assassinato em 2013 rachou facção e originou quadrilha que lidera os ataques”. A BBC, no seu boletim, relata as ações das facções do crime organizado com atuação no RN.

A facção, denominada o Sindicato do Crime tem expandido a sua área de domínio com ações violentas, obrigando o PCC buscar refúgio em municípios mais afastados de Natal.

A organização nasceu em 2013, por uma dissidência com o PCC, dentro da Penitenciaria estadual. Atualmente teria cerca de 5 mil criminosos ligados à facção no estado

Segundo as investigações, o Sindicato ganhou força e hoje está mais presente em ruas e presídios estaduais.

Juliana Melo, antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte explica que a nova facção usou o modelo do PCC e todos os integrantes precisam contribuir mensalmente para a “caixinha”, que dá direito a alguns “benefícios”, como acesso a advogados e assistência a familiares, em caso de prisão.

Atualmente, a facção potiguar – Sindicato do crime – praticamente detém o monopólio do tráfico de drogas na Grande Natal.

Os rivais (PCC) estão concentrados em Mossoró.

O que está em jogo com a disputa, além do mercado interno, é também um ponto estratégico da rota do tráfico internacional.

O Grande Natal, inclusive o porto marítimo, é disputado pela vizinhança com Europa, África e o canal do panamá.

Investigações apontam que o RN recebe drogas que entram pelas fronteiras no Norte do país, passam por Acre, Rondônia e Amazonas, e são remetidas para a Europa.

A onda atual de violência estaria ligada a ações policiais anteriores, há uns 15 dias, quando houve um enfrentamento a infratores e alguns vieram a óbito, sendo apreendida grande quantidade de drogas e armas, que inquietou a delinquência, levando-os a enfrentar as forças de segurança.

O que mais incomodaria os detentos é o corte nos telefones celulares, que “impede” as comunicações pessoais.

Sobre as alegações dos insurretos, de que haveria maus tratos na penitenciária a governadora Fátima Bezerra afirmou que as denúncias serão apuradas “por meio de uma investigação profunda”.

O juiz titular da Vara de Execuções Penais, Henrique Baltazar, afirmou que “quanto à situação da comida, apesar da quantidade fornecida ser até mais de 600g, por exemplo, o almoço é razoável, agora a qualidade não posso atestar. Escutamos que algumas vezes a comida possa estar podre ou azeda, mas em todas às vezes que fui em presídios não constatei a situação”.

O que se espera é a volta à normalidade no RN e que esses fatos sejam exemplos para os demais estados.

O poder público – federal, estadual e municipal -, com a colaboração da população, como recomenda a Constituição, deve, com urgência, enfrentar a questão da segurança pública.

O país exige soluções.