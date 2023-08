ANÁLISE: “CONDENADO E PRESO TRUMP PODERÁ SER PRESIDENTE”

Ney Lopes

Pelo que se observa, a eleição presidencial americana de 2024 irá transformar-se em “reality show”, que é um gênero de programa de televisão baseado na vida real.

Tudo isso, incrivelmente, acontecendo na maior democracia do mundo.

Donald Trump será o ator principal, repetindo a década de 2000, quando ele apresentou na TV o “reality show “O Aprendiz”, competição entre aspirantes a executivos de negócios.

Ingressando na política, Trump já se registrou nos partidos Democrata, Reformista, Republicano e como independente

Votos – Mesmo com inúmeras e graves acusações, Trump continua a liderar as intenções de voto para as primárias do Partido Republicano, com a margem de 60%.

A campanha tornar-se-á, com certeza, no maior reality-show de que há memória.

Após construir um império de arranha-céus, hotéis e cassinos, Trump foi presidente dos EUA e quer repetir a dose, por mais quatro anos.

Incrível é que as portas da Casa Branca poderão reabrir-se para Trump, mesmo que até lá seja condenado por vários crimes.

A Constituição americana não impede ninguém acusado, condenado ou até a cumprindo pena de concorrer a Presidente e exercer o mandato.

Nunca houve uma situação dessa no país.

Risco – Obama, a maior estrela dos democratas, em contato com o presidente Biden prometeu fazer tudo ao seu alcance para ajudar na reeleição.

Entretanto, ponderou que o país está polarizado, há um ambiente favorável a Trump nos meios de comunicação conservadores e ele conta com uma legião fiel de seguidores.

Acusações – Recentemente, Trump teve mais uma acusação de corromper os resultados eleitorais das presidenciais de 2020, suspeito de “conspirar para defraudar os Estados Unidos”, “pressionar testemunhas”, “conspirar contra os direitos dos americanos” e “obstruir um ato oficial” (a contagem e certificação dos sufrágios).

Há também a retenção ilegal de documentos secretos na sua mansão privada na Florida e a obstrução da investigação do FBI.

Democracia desacreditada – Caso a Justiça e a política prossigam nas acusações, o ex-Presidente será importunado durante a campanha, com idas frequentes ao tribunal.

Se isso acontecer, os Estados Unidos passarão pelo vexame de um degradante “reality show”, com o ex-presidente considerando-se acima da lei.

Em tais circunstâncias, o mundo desacreditará da democracia americana, como fonte de inspiração e exemplo.

Olho aberto

Comemorações – 15 de agosto é o dia de comemoração da informática e da Santa Casa de Misericórdia.

O computador, que surgiu em 1946 é hoje instrumento fundamental no desenvolvimento tecnológico.

A Santa Casa nasceu em Portugal em 1498 e no Brasil a primeira foi instalada em Santos, em 1543.

Instituição exemplar de solidariedade humana.

Haddad – Pesquisa da Genial/Quaest indica que Haddad é o ministro mais bem avaliado pelos deputados (52%). Em seguida, Flávio Dino (48%).

O Ministro Rui Costa é o que tem a maior rejeição, com avalição negativa de 41%

Rejeição a Lula – O novo ministro do STF Cristiano Zanin gosta de vinho e frutos do mar.

Porém, descobriu uma restrição alimentar: sofre de alergia a lula, o molusco.

Ele ficará na Corte até 2050.

Proibição de celular – A China ordenou aos fornecedores de celulares e computadores portáteis, que criem um modo específico para menores, visando limitar o uso por crianças e adolescentes a um máximo de duas horas por dia.

Os menores estarão impedidos de usar esses dispositivos entre as 22:00 e 06:00.

Caicó – Faleceu Binha Torres, empresário caicoense e ativo na política.

Era um cidadão de bem.

Convivia com todos.

Que Deus o receba na Eternidade!

Carro sem motorista – São Francisco irá tornar-se a primeira cidade americana com táxis sem motoristas humanos.

O carro autônomo usa um conjunto de sensores, que captam informações sobre sua posição na estrada, a distância relativa de potenciais obstáculos e de outros veículos.

Além disso, reconhece sinais de trânsito, faixas no pavimento e observa o comportamento de pedestres, entre outras ações.

Dificuldade – O amalucado técnico do Flamengo. Jorge Sampaoli, está rejeitado pela torcida.

O difícil é que a rescisão contratual é de quase 3 milhões de euros, mais de R$ 15 milhões.

Sampaoli já deixou claro, que não vai pedir demissão.

Tem razão Galvão Bueno: “Sampaoli é um perdedor”.