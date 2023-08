ANÁLISE: “COMO FOI INVENTADA A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE”

Ney Lopes

Realiza-se em Portugal mais uma edição da Jornada Mundial da Juventude, que é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa.

O evento é aberto a todos, quer estejam mais próximos ou mais distantes da Igreja.

Criada em 1986 por iniciativa do papa João Paulo II, a celebração acontece a cada dois ou três anos.

Cruz de Cristo – Em 1984, antes da criação da Jornada Mundial da Juventude, foi celebrado na Praça São Pedro, no Vaticano, o Encontro Internacional da Juventude com o Papa João Paulo II, por ocasião do Ano Santo da Redenção.

Na ocasião, o Papa entregou aos jovens a Cruz de Cristo, que se tornou conhecida como a Cruz da Jornada.

Juventude – O ano de 1985 foi declarado Ano Internacional da Juventude pelo então Secretário-Geral da ONU, Javier Pérez de Cuéllar.

O objetivo era reconciliar os jovens dos dois blocos antagônicos chamados de “comunista” e “capitalista”.

Entretanto, o movimento que nascia por iniciativa da ONU, teve a frente o jovem Nicu Ceausescu, filho do líder comunista romeno Nicolae Ceausescu, que no seu país era ainda mais odiado do que o seu pai ditador.

O Ceausescu Júnior não só tinha na sua consciência numerosos crimes e abusos de poder, como também, sendo filho de um déspota, sempre ficava impune.

João Paulo II – Vindo também do Bloco de Leste, o polaco Karol Wojtyła (João Paulo II) percebeu que a Igreja não poderia omitir-se.

Teve uma ideia diferente da ONU para os jovens, que se concretizou com a criação da primeira Jornada Mundial da Juventude (JMJ), cujo primeiro encontro realizou-se em Buenos Aires (1987).

Desde então, várias edições aconteceram em Santiago de Compostela, Chestochowa, Denver, Manila, Paris, Roma, Toronto, Colônia, Sidney, Madri e Rio de Janeiro.

Ucrânia – Através da sua relação com os jovens, João Paulo II influenciou o destino de países, sobretudo da Europa Central e de Leste.

O exemplo maior é a Ucrânia. A realização do Encontro de Jovens em Chestochowa (1990), contribuiu para o crescimento da consciência nacional dos ucranianos, que ao retornarem participaram do movimento nacional, que tornou o país um Estado independente.

Conselho aos jovens – O Papa João Paulo II, idoso e cada vez mais doente, atraía multidões de jovens.

Em 2004, dez meses antes da sua morte, já muito debilitado, falou à juventude num encontro:

“Põe-te a caminho. O tempo da ação já chegou. A Igreja precisa da vossa energia, do vosso entusiasmo, para que o Evangelho possa penetrar no tecido da sociedade (…). Não é tempo de ter vergonha do Evangelho. Pelo contrário, é tempo de o proclamar”.

Hoje, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é o maior acontecimento católico do mundo.

Olho aberto

Cidadania – Foi marcante a solenidade de outorga do título de cidadão natalense ao desembargador Glauber Rego, realizada na sede da OAB, na última quinta..

Presentes as maiores autoridades do estado.

Justa e oportuna proposta subscrita pelos vereadores Paulinho Freire (hoje deputado federal), Felipe Alves e Nina Souza.

Padre – Comemorado ontem o Dia do Padre.

O simbolismo da data relembra o padre francês João Maria Vianney, que se dedicava aos trabalhos pastorais, como restauração de igrejas, e socorrer os pobres, inclusive, gastando com eles toda a sua herança por parte de pai.

Faleceu no dia 4 de agosto de 1859.

Elton John – O famoso cantor inglês encerrou a sua carreira aos 54 anos com apresentação na Suécia.

Ao final declarou para a multidão presente: “cantar para vocês foi a minha razão de viver”.

Banco Central –“Serenidade e moderação” são os atributos que fazem do economista Roberto Campos Neto, um dos melhores presidentes do BC.

A queda de juros ocorreu no momento certo.

Percebe-se, que mesmo pressionado pelos “desaforos” de petistas contra o presidente do BC (até do presidente), o ministro Fernando Haddad vem contribuindo para a estabilidade da economia.

Não se sabe até quando.

Redução de juros – A Caixa divulgou a redução de 1,74% para a partir de 1,70% ao mês nas taxas de juros do Crédito Consignado para beneficiários e pensionistas do INSS.

Os juros caíram também no Banco do Brasil de 1;81% para 1.77% na faixa mínima, e de 1,95% ao mês para 1,89% ao mês no patamar máximo.

STF – Até agora, cotados para substituir a ministra Rosa Weber, que se aposenta, estão Flávio Dino, ministro da Justiça; Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União; e Jorge Messias, advogado-geral da União.

Até 2050 – O recém empossado ministro Cristiano Zanin, 47, ficará na Corte, até 2050.