ANÁLISE: “COMEÇOU O RAMADÃ, O NATAL DOS MUÇULMANOS”

Ney Lopes

Mais de 2 bilhões de muçulmanos em todo o mundo (quase a um quarto da população mundial) iniciaram nesta quinta, 23, o mês de jejum do Ramadã, que terminará no dia 21 de abril.

O islamismo é uma religião monoteísta baseada no Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus, e pelos ensinamentos e exemplos normativos de Maomé, tido pelos fiéis como o último profeta de Deus.

É uma espécie de Natal muçulmano. Significa o nono mês do calendário islâmico, que se tornou sagrado porque neste período o Alcorão Sagrado foi compartilhado.

Quando chega essa época, os muçulmanos elevam a sua fé, através de muita reflexão e também purificação do corpo, mente e espírito.

O início do Ramadã varia a cada ano porque o calendário lunar islâmico segue as fases da lua. Durante o Ramadã, os muçulmanos têm como objetivo crescer espiritualmente e fortalecer a comunhão com Alá.

Para isso, os fiéis praticam oração e recitação do Alcorão, ações conscientes e altruístas e a renúncia de qualquer tipo de difamações, mentiras e discórdias.

Como o profeta Maomé quebrou seu jejum com tâmaras e um copo d’água, os muçulmanos comem tâmaras ricas em nutrientes e fornecem açúcar ao organismo, após um longo dia de jejum.

O turismo em nações muçulmanas continua durante o Ramadã. Entretanto, há certas regras: não comer nas ruas durante o dia; a forma de se vestir, evitando a exposição do corpo.

O Ramadã dura entre 29 e 30 dias.

Nos países de maioria muçulmana, a vida se transforma totalmente durante o mês do jejum: as empresas, as repartições públicas e as escolas encurtam seus horários de funcionamento para que o jejum seja mais suportável, enquanto os cafés e restaurantes fecham durante o dia e ficam abertos à noite.

Na Arábia Saudita, Bahrein, Paquistão, Afeganistão, Irã, Malásia, Brunei e Marrocos, o Ramadã é obrigatório por lei, o jejum e castigam o infrator. Em outros países, o Ramadã é cumprido por vontade própria.

A abstinência também inclui sexo e todas suas variantes, incluindo beijos.

Algumas curiosidades sobre o Ramadã: o comércio fica aberto até altas horas da madrugada. Em função disso quase que se troca o dia pela noite; é o mês do socialização e coletividade. O muçulmano deve evitar quebrar o jejum sozinho.

Isto acaba fazendo com que vizinhos, amigos e familiares se reunam para comer à noite; jornada de trabalho reduzida em cerca de duas horas para os muçulmanos; as cidades enfeitadas como se fosse Natal. Na decoração usa-se muito a meia lua e uma estrela.

A tradução da palavra Ramadã significa “ser ardente”, o que explica a dedicação fervorosa dos muçulmanos nesse período do ano.