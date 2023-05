ANÁLISE: “BRASIL MUDA POLÍTICA EXTERNA: APOIOS E CRÍTICAS”

Ney Lopes

Após quatorze anos, o Brasil retornou neste ano à cúpula do G7, o fórum de chefes de Estado e a União Europeia (UE).

O grupo reuniu-se-neste fim de semana em Hiroshima, no Japão.

O G7 é integrado por sete países: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

Esses países democráticos, alinhados politicamente, respondem por 45% do PIB mundial,

O Brasil participou pela sétima vez na condição de convidado do evento – todas durante governos Lula, sendo a última em 2009.

É o único país da América do Sul com representante no encontro

Em março de 2014, a Rússia foi expulsa do Grupo, devido ao seu envolvimento na Crise da Crimeia.

Ainda que a China seja a segunda maior economia do mundo, com um PIB de US$ 15,4 trilhões, o país foi excluído do G-7, porque sua renda per capita ainda a posicionava como um país em desenvolvimento.

Depois de erradicar a pobreza extrema, o país permanece de fora por divergências políticas

A escolha de Hiroshima como sede do encontro este ano, foi em razão do massacre com armas nucleares sofrido pela cidade, no final da II Guerra Mundial.

O Japão sediando o encontro reforçou a campanha pelo desarmamento nuclear e abre o debate sobre o principal tema da atualidade, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O presidente Lula certamente constrangeu-se, pelas suas ligações com a China, diante da decisão mais dura desse encontro, que é punir com ““custos elevados” os países que ajudem Rússia a contornar as sanções impostas.

O tema é delicado para o Brasil, que tem apelado para uma posição de neutralidade da sua política externa ao evitar posicionamentos contrários ao governo de Putin

Momento de tensão foi a divulgação. durante o encontro, de um comunicado duro da China, em resposta ao G7, que abordara a questão de Taiwan.

Reafirmaram os chineses, “que a ilha é uma parte inalienável do território chinês, desde os tempos antigos” e a defesa do princípio de “uma só China” para Pequim desenvolver relações com outros países”.

A nota acusou o G7 de ignorar os fatos e interferir seriamente nos assuntos internos da China, em questões relacionadas com Taiwan, Hong Kong, Xinjiang e Tibete.

Do ponto de vista do Brasil, a participação no G7 foi importante para reabrir o diálogo com as grandes potências, fortalecer a capacidade de liderança regional e internacional dentre países emergentes, bem como demonstrar estabilidade política e econômica para atrair investimentos

Entretanto, há opiniões discordantes.

Alguns consideram que o presidente Lula tenta ser um protagonista da política internacional e deixa de lado assuntos que interessam ao país, engajando-se em discussões sobre a guerra da Ucrânia.

Os que defendem tal ponto de vista, entendem que a prioridade deveria ser liderança na agenda climática, defesa da democracia e da ordem liberal internacional, com ênfase numa agenda da política externa brasileira, que seria a democratização e reforma das instâncias internacionais, com o fortalecimento do multilateralismo – bandeira que o Japão, a Alemanha e a Índia defendem.

Mesmo com essas controvérsias, o Brasil muda a sua política externa e avança de acordo com as tradições do Itamaraty, uma escola de diplomacia respeitada em todo o mundo.

O que não poderíamos era aceitar o isolacionismo.