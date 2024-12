Análise: “Bolsonaro, sempre Bolsonaro”

Imitação de Trump.

Ney Lopes

Análise do atual perfil político de Jair Bolsonaro.

Um tema difícil de opinar, diante da radicalização atual no país entre direita e esquerda.

Devo confessar, que a essa altura da vida, não posso esconder como cidadão as minhas posições políticas.

E o faço sem temor, inclusive revisando certas teses, que defendi no passado.

Por isso, não me atemoriza que os “radicais”, de um lado e outro, me chamem de “comunista” ou “fascista”.

Afinal, René Descartes teve razão ao dizer “penso, logo existo”, ou seja, a capacidade de pensar é a prova de nossa existência.

Sigo Ariano Suassuna: “Quem usa visão social e coloca ênfase na justiça é de esquerda. Quem coloca eficácia no lucro é direita”.

Persigo a posição de “centro”, caracterizada como uma interseção dentro do espectro esquerda-direita.

Lideranças

Não se pode negar que Bolsonaro e Lula são as duas maiores lideranças nacionais.

Lula não descarta a reeleição.

Sem hesitar, Bolsonaro destacou que continua como pré-candidato em 2026.

“Enquanto eu não morrer, física e politicamente, sou eu mesmo. O plano A sou eu, o plano B sou eu também, e o plano C sou eu” declarou.

Em momento no qual precisa somar, a declaração de Bolsonaro é no mínimo inconveniente.

Está inelegível até 2030.

Mesmo assim, Bolsonaro “solta a língua” e “queima” um correligionário, o governador Tarcísio de Freitas, governador de SP, declarando que “Tarcísio não entende de política”.

Vive às turras com Ronaldo Caiado, hoje uma das maiores lideranças nacionais e com grande experiência política.

Candidatura

Sobre a sua candidatura à presidência, Bolsonaro coloca como “irreversível” e diz ser único nome para a disputa.

“Só depois que eu tiver morto. Antes de eu [estar] morto, politicamente não tem nome”.

Ele induz, que se o candidato não for ele será o seu filho Eduardo Bolsonaro e já admite a esposa como candidata ao Senado.

Verdadeira oligarquia familiar.

Militares

Sabe-se que a estratégia de Bolsonaro na presidência sempre foi cooptar os militares, concedendo-lhes, inclusive, o maior aumento salarial da história das Forças Armadas.

Todavia, nunca apagou totalmente nos quartéis as críticas daqueles que o desprezam, após ter recebido do presidente Geisel o epíteto de“mau militar.

Na condição de um jovem oficial do Exército foi acusado de atentados.

Na década de 1980, foi condenado e ficou preso 15 dias por decisão unânime de um conselho militar, sob acusação de tentativa de explodir prédios militares e públicos.

Em programa de TV (1990), chegou a defender o fechamento do Congresso, a deflagração de uma guerra civil e o assassinato do então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Diante de histórico de vida tão tumultuado, como se explica Bolsonaro desejar ser candidato a presidente da República em 2026 e sair “atirando contra tudo e contra todos”, inclusive amigos do seu sistema.

Torna-se um demolidor de si próprio.

Porém, muitos que o conhecem dizem que não há solução.

Bolsonaro, será sempre Bolsonaro!

Curtinhas

+ Dia Internacional dos Direitos Humanos – A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento-base, que delineia a proteção universal dos direitos humanos básicos, adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948

+ Cirurgia de Lula antecipa 2026. O debate sucessório tende a ganhar força. Lula mantém-se como único nome e o seu quadro de saúde não favorece sua posição. O incidente da cirurgia fragilizou a posição política da esquerda no país.

+ Quando se fala no prefeito Allyson Leandro de Mossoró ser candidato a governador em 2026 surge a tese de que ele terá que compor chapa com um vice-governador sem ambições futuras, notoriamente competente e experiente, que colabore com ideias administrativas inovadoras. Seria uma espécie de aval para dá credibilidade e atrair o eleitor.

+ Em 2025 será possível brigar, interromper e discutir com o Google. O motor de busca “mudará profundamente”, envolvendo código que permite o usuário possa ter discussões interativas com o buscador, algo semelhante ao que já acontece com outros chatbots (programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas).

Hoje na história

1792 — É iniciado em Paris o julgamento do rei deposto da França, Luís XVI, que é guilhotinado.

1929 — Anunciado o projeto do Empire State Building em Nova York com 102 andares.

1946 —As Nações Unidas fundam em Nova York a Unicef, entidade voltada para o atendimento das crianças no mundo.

1972 — Pouso da nave da missão Apollo 17 na Lua.

“Dia do Agrônomo – Dia do Engenheiro – Dia Internacional das Montanhas

Dia Nacional das APAEs – Dia do Tango