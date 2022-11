ANÁLISE: “BOA NOTÍCIA: RN PRESENTE NO EGITO”

Ney Lopes

A presença confirmada da governadora Fátima Bezerra na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP27) em realização no Egito, é uma notícia promissora para o RN.

Ela integrará a comitiva do presidente eleito Luis Inácio da Silva e terá a companhia do senador Jean Paul Prates, um nome cogitado para presidir a Petrobras, ou até o ministério de Minas e Energia.

Potencial – O Rio Grande do Norte hoje é considerado o maior potencial eólico do Brasil.

O Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis e o Instituto SENAI de Inovação, dirigido pelo competente engenheiro agrônomo Rodrigo Diniz de Mello, referência nacional nas áreas de energias renováveis, demonstrou em pesquisa a existência no litoral norte-rio-grandense de um potencial de fornecimento de energia eólica “off shore” (no mar), próximo de 100% do total da atual oferta de energia no país (hidrelétrica, termoelétrica, eólica, nuclear e solar).

Avanços – O caminho será usar essa energia captada no mar e transformá-la em hidrogênio para exportação.

Ações compartilhadas do governo e a iniciativa privada trarão avanços tecnológicos, oferta de empregos de excelente remuneração, divisas e impostos diretos e indiretos.

Recursos – Sabe-se que esta Conferencia do Egito é uma oportunidade para conseguir recursos.

O Brasil tem aí uma oportunidade e o RN desponta com maiores chances pelas suas características peculiares.

Financiamentos – A previsão é que países desenvolvidos financiem programas de preservação ambiental, o que será fundamental para limitar o aquecimento global a 1,5 Celsius, acima dos níveis pré-industriais.

Soluções – Não adianta chorar o leite derramado, acerca do responsável pela pobreza do nosso estado.

Chega a hora de buscar soluções, sem preconceitos.

Olho aberto

Arbitrariedade UNP – I – Um fato ilegal, revoltante e inusitado é praticado pela UnP – Universidade Potiguar – de Natal.

Uma aluna do curso de medicina, matriculada há anos, com pagamentos regulares, é subitamente impedida de entrar na instituição, inclusive para cumprir estágio na UPA, sob a alegação de estar inadimplente.

Arbitrariedade UNP – II- Ao esclarecer os fatos com documentos de pagamento em mãos, uma preposta da UnP disse que essa aluna não é matriculada e perderá todos os seus créditos acadêmicos.

Foi apresentado o recibo de quitação de todo o semestre, pago adiantado, em valor superior a 50 mil reais.

Mesmo assim, a UnP negou-se a reconhecer o erro grosseiro de prejudicar uma jovem estudante, e cumpridora de seus deveres.

Arbitrariedade UNP – III– A funcionária da UnP chegou a dizer que a responsabilidade é de uma empresa terceirizada, que faz lançamento dos pagamentos feitos pelos alunos e, portanto, a Universidade não tem o que fazer.

Incrível, que isso aconteça.

Arbitrariedade UNP – IV- A aluna nervosa e humilhada perante os seus colegas, já entregou o caso a advogado, que ingressou com a ação específica na justiça, pedindo a sua continuidade no curso de medicina, além da Universidade arcar com indenizações de dano moral e material.

Os nomes dos protagonistas dessa arbitrariedade divulgo depois, se necessário.

Julgamento – A ministra Rosa Weber poderá marcar a qualquer momento, o julgamento da ação que pede a nulidade do chamado orçamento secreto.

Essa decisão é aguardada no mundo político pelas inevitáveis repercussões que trará.

Perigo – A Covid-19 volta a crescer no mundo e acende alerta no Brasil. Especialistas analisam com cautela a situação em outros países, continentes.

Transição – A partir de hoje a equipe de transição do governo federa trabalhará com base em três eixos: Economia, desenvolvimento social e defesa da democracia

Investimento – A publicação inglesa “Money week”, voltada para o mercado financeiro internacional, divulga a que o “Brasil é o motor da América Latina” e que é hora de investir no país.

(Coluna publicada no jornal “Agora RN”)