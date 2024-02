ANÁLISE: BILIONÁRIO ELON MUSK EM “MAUS LENÇÓIS”

O encontro “fechado” no Brasil do bilionário Musk foi organizado pelo então ministro Fábio Faria em Porto Feliz, interior de SP (foto). O presidente Bolsonaro saiu de Brasília e compareceu, quando o protocolo recomendava o contrário. Entre os poucos convidados de Fábio Faria estava o empresário André Esteves, empresário, banqueiro para quem o ex-ministro hoje trabalha, no Banco BTG Pactual.

Ney Lopes

O bilionário americano Elon Musk, 52, ficou conhecido no Brasil pela amizade próxima com o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria, no governo Bolsonaro, que tentou atrai-lo para investimentos na Amazonia.

À época liam-se manchetes na imprensa: “Fábio Faria pode virar o homem de Elon Musk no Brasil (Metrópoles)”.

O ministro chegou a ser recebido por Elon Musk na sua base de operações da SpaceX, no Texas.

No dia anterior, ele estivera com executivos da companhia, na Califórnia.

A conversa dos dois foi revestida de pompa e circunstância.

O ministrou chegou a bordo de um jato da Força Aérea Brasileira, enviado aos Estados Unidos, especialmente para servi-lo.

Ele havia desembarcado na América em um voo comercial desde Glasgow, na Escócia e pediu à FAB que disponibilizasse aeronave para os seus deslocamentos em território americano.

A ostentação de poderio econômico do bilionário Musk, passa por momento difícil.

Segundo a mídia internacional, ele está em maus lençóis.

Juiz de Delaware, USA, acaba de derrubar, a pedido de um acionista, o seu pacote de remuneração na Tesla, a empresa automobilística mais valiosa do mundo.

O valor pago, desde 2018, é de até US $ 55,8 bilhões, considerado exorbitante pela justiça

O juízo do Estado de Delaware resolve disputas, envolvendo corporações locais.

Neste caso específico, protege um investidor, que discordou da remuneração de Elon Musk – 250 vezes além da média dos mercados.

O salário é seis vezes maior, do que o salário combinado dos 200 executivos globais mais bem pagos, em 2021, sendo esta a explicação da sua riqueza.

Sem o pagamento de US$ 55 bilhões, Musk não teria sido o homem mais rico do mundo

O acionista que processou Musk, argumentou que ele criou o seu próprio plano remuneratório , com a ajuda de aliados no conselho da empresa.

A decisão significa uma grande mordida na sua fortuna pessoal, agora colocada no limbo, além de expor a risco o destino da empresa Tesla.

A informação na imprensa é que muitas pessoas detestam Musk.

Ele as vezes usa a sua plataforma de maneira tóxica para ridicularizar pessoas.

É o caso de um senador massacrado no seu twitter.

Para explicar esse estilo grotesco, o seu irmão diz: “Ele é um sábio quando se trata de negócios, mas seu dom não é empatia com as pessoas”.

Em 2020, Musk, apresentando-se como superestrela, desafiou as autoridades para manter suas fábricas abertas, enquanto a pandemia se alastrava.

As empresas dele enfrentaram processos sobre condições de trabalho, alegações de assédio sexual e abuso racial.

Alguns juristas acham que o recurso a ser impetrado por Musk enfrentará dificuldades, na Suprema Corte de Delaware.

Ainda bem que não deram certo as articulações no governo Bolsonaro, para investimentos do bilionário em nosso país.

Um problema a menos para o Brasil.