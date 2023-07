ANÁLISE: “AVÓS E NETOS”

Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria Santíssima e avós de Jesus Cristo.

Ney Lopes

Comemora-se o Dia dos Avós e Netos.

Em 2021, o Papa Francisco instituiu na Igreja essa data, numa celebração anual, no quarto domingo de julho, que é hoje, 23.

A comemoração ntegra a Jornada Mundial dos Avós e dos Idosos, em memória dos santos Joaquim e Ana, avós de Jesus.

O amor de avó/avô é um dos mais puros que existem em nossa sociedade.

A obra “Reinações de Narizinho”, de Monteiro Lobato, mostra a avó mais famosa da literatura brasileira. e personagem central de “O Sítio do Pica-Pau Amarelo”: Dona Benta.

Ao lado dos netinhos Narizinho e Pedrinho, ela com sabedoria ensinou-lhes coisas novas, informando-os sobre a cultura do Brasil e do mundo

“A casa do meu avô” de Carlos Lacerda é outra obra literária, que revive a figura do avô paterno e a antiga casa de fazenda onde o autor passou boa parte da infância.

Carlos Lacerda resgata um tempo único, em que o mundo em ocaso contrasta com as primeiras experiências de uma criança diante da vida.

Já a velhice foi abordada por Simone de Beauvoir, ao publicar o ensaio “A velhice”, quando propôs “quebrar a conspiração do silêncio”.

Ela denunciou que nada se discutia sobre a velhice, que era vista como um “segredo vergonhoso”: velhas e velhos condenados à miséria e ao esquecimento pela sociedade.

Entre os motivos que levaram Beauvoir a escrever sobre a velhice estavam o seu medo de envelhecer e o horror que tinha da morte.

Por tal motivo, ela sempre valorizou a companhia dos outros, de amigos, com quem pudesse dialogar.

O seu biógrafo afirmou que “se há algo a aprender com a vida de Simone de Beauvoir, é que ninguém se torna o que é sozinho”.

Já na velhice, ela confessou o maior estímulo para viver: “São as relações com eles – cooperação, luta, diálogo – que durante toda a minha vida valorizei mais que tudo”.

A ligação entre avós (idosos) e netos contribui para que a criança se desenvolva com a crença de que é alguém que possui qualidades e é digna de ser amada.

Sentir-se aceito e amado pelos avós é relevante para a construção de autoestima elevada em qualquer criança,

Por exemplo, os conselhos carinhosos dos avós são levados para a vida adulta.

Eles passam de geração alertando para os “perigos” de sair de casa sem levar um agasalho; tomar sorvete com dor de garganta; sair do banho quente e pegar vento faz mal; abrir a geladeira depois do banho ou tomar café no sol entorta a boca.

A maioria destes conselhos não têm comprovação científica, mas alguns até fazem sentido.

Em 2030, Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo.

O problema é a ausência de sensibilidade administrativa para conduzir a indispensável assistência ao idoso.

É necessário que o poder público desenvolva políticas de acolhimento e visibilidade para que sejam extintos os preconceitos criados.

Enfim, todos nós vamos envelhecer e precisamos ter qualidade de vida e longevidade.

E os netos desejam isso também para os seus avós!