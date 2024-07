ANÁLISE: “A VITÓRIA DE ÁLVARO DIAS”

Ney Lopes

O Idema libera engorda da praia de Ponta Negra, em Natal. A “novela” parece ter acabado por dois motivos: a vitória do prefeito Álvaro Dias, que é exceção na mediocridade político-administrativa, teve visão de futuro e enxergou longe, tornando realidade um benefício, que a cidade reivindica há mais de 10 anos. Será um alargamento na faixa de areia da praia, com até 50 metros na maré cheia e 100 metros na maré seca.

Merece registro especial, igualmente, a lucidez jurídica do juiz Geraldo Antonio da Mota, titular da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, ao conceder liminar, permitindo a expedição da licença de instalação e operação da obra da engorda em andamento, que a PMN inicia na próxima semana.

O magistrado preservou o princípio de que toda obra de intervenção no meio ambiente necessita de licença ambiental do estado, cujo objetivo verdadeiro é equilibrar a atividade econômica e o meio ambiente. Entretanto, esse “objetivo” vem, muitas vezes, sendo distorcido e substituído pelo princípio “equilibrar o meio ambiente, através de posições ideológicas radicais”. Daí a necessidade da intervenção judicial.

O exemplo global é favorecer a gestão ambiental e reduzir a burocracia, atrasos e a consequente perda da competitividade para a economia nacional.

É necessário entender, que os tratados e acordos internacionais seguem uma linha uniforme, em todo o mundo, que não podem ser distorcidos por ânimos exaltados ou ortodoxos, em relação a interpretações exageradas do que seja a preservação do meio ambiente.

Dessa forma, surgiu a chamada economia ecológica, cuja finalidade é a da manutenção de um equilíbrio entre meio ambiente e crescimento econômico.

Estimular o turismo é crescimento econômico. Engorda de praias já existem no Brasil e no mundo e contribuem para o equilíbrio ecológico, embora não sejam obras definitivas e comportam atualizações ao longo do tempo.

Negar isto é negar o progresso urbano.

Sabe-se que o Brasil é o campeão mundial de megadiversidade, abrigando cerca de três milhões de espécies (20%).

As Nações Unidas avaliam em 1,5 milhão das espécies do nosso patrimônio biótico planetário, que são decifrados em seus códigos genéticos para a produção e exportação de fármacos, corantes naturais, bioinseticidas, cosméticos, aminoácidos, proteínas e muito mais.

A engorda da nossa praia de Ponta Negra, nada mais é do que abrir perspectivas para o equilíbrio entre a orla marítima e o turismo, além de criar oportunidades econômicas e colocar Natal no nível das grandes cidades.

O mundo todo age assim.

Por que seremos uma exceção?

Como está a saúde de Trump?

O Washington Post levanta a dúvida: Trump, um homem de 78 anos com histórico de doenças cardíacas e obesidade, de acordo com especialistas, não divulgou nenhum resultado atualizado de exames de sangue ou outras informações específicas durante a campanha para ajudar os especialistas a avaliarem seus riscos médicos contínuos.

A nova candidata democrata Harris é uma mulher de 59 anos sem problemas de saúde. A idade dos presidenciáveis tem sido uma questão-chave para os eleitores. Uma pesquisa realizada antes da convenção republicana, descobriu que 60% dos americanos disseram que Trump é velho demais para outro mandato como presidente, incluindo 82% dos democratas, 65% dos independentes e 29% dos republicanos.

Alguns especialistas consideram a campanha presidencial extenuante, verdadeira competição de resistência. Por isso, pediram exames de saúde independentes para presidentes e candidatos de todas as idades, muito parecidos com os exames físicos de aptidão para voo que os pilotos passam.

Trump tem um histórico misto de divulgação de informações médicas. Em 2015, durante sua primeira candidatura à Casa Branca, ele disse que instruiu seu médico, Harold Bornstein, a divulgar “um relatório médico completo”.

Bornstein não divulgou os registros de Trump, mas emitiu uma carta de quatro parágrafos que dizia que Trump seria “o indivíduo mais saudável já eleito para a presidência”. Bornstein morreu em 2021 e disse mais tarde à CNN que Trump “ditou toda essa carta”.

Alguns especialistas já afirmaram anteriormente ao The Post, a possibilidade de Trump enfrentar um risco genético elevado de demência, pelo fato do seu pais ter sido acometido de “Alzheimer”. Entretanto, nada oficial sobre exame de saúde de Trump. Mas há possibilidade de ser solicitado pelo Ministério Público.

Hoje na história

25 de Julho Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Uma homenagem a Tereza de Benguela, liderança quilombola que é exemplo de força e de organização para milhares de mulheres que sobrevivem à dura realidade e às sequelas da colonização.

Nasce na Inglaterra, o primeiro bebê de proveta do mundo

O Dia do Motorista é comemorado anualmente em 25 de julho. Este dia é uma homenagem aos profissionais que trabalham com o “pé na estrada”.

25 de julho 2010 – WikiLeaks publica documentos classificados sobre a Guerra no Afeganistão, um dos maiores vazamentos da história militar dos Estados Unidos.

25 de julho — Dia Nacional do Escritor — foi instituído em 1960, por ocasião do I Festival do Escritor Brasileiro, realizado pela União Brasileira de Escritores (UBE).

25 de Julho: Dia Mundial do Perdão, Dia do Colono e Dia Mundial de Prevenção do Afogamento.

25 de julho de 1943 – Benito Mussolini, o ditador fascista da Itália, era retirado do poder e preso.