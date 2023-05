ANÁLISE: “100 ANOS DO AMERICANO QUE ESTENDEU A MÃO À CHINA”

Encontro recente de Kissinger com o presidente da China Xi Jinping

Ney Lopes

Hoje, 23 de maio, Alfred Kissinger completa 100 anos de idade.

Secretário de Estado dos Estados Unidos, odiado e amado, goste-se ou não dele, é o homem que criou o mundo que vivemos hoje.

Nasceu em 1923, em Nuremberga, Alemanha, numa família judia.

Quando tinha 10 anos, viu o pai perder o posto de professor, pelas leis antissemitas. E quando tinha 15, tornou-se emigrante: a família fugiu para Nova Iorque.

Aos 20 anos naturaliza-se americano. E aos 21, o jovem soldado Kissinger veste o uniforme e é destacado para a Alemanha.

Participa no triunfo dos Aliados, vê as ruínas germânicas e trabalha na “desnazificação” dos pós-guerra.

A sua maior paixão é o futebol.

Trabalhou, brilhou pelo seu talento e se tornou o diplomata mais prestigiado da sua geração.

Kissinger serviu a América e quatro dos seus Presidentes.

Como estrategista da política externa americana durante os turbulentos anos 60 e 70 do século passado, Kissinger exerceu enorme poder.

Seu nome foi associado a quase todos os grandes eventos da época, desde a Guerra do Vietnã até o confronto dos EUA com a União Soviética.

Apesar de ser um protagonista da Guerra Fria, em 1973 foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz com o vietnamita Le Duc Tho, pelo trabalho de ambos na negociação do acordo de paz para o país asiático.

Às vezes identificado com a direita anticomunista, foi, no entanto, o ideólogo da aproximação entre os EUA e a China, até então isolada sob o regime de Mao Tsé-Tung.

Culto, conhecedor da política, da sabedoria em história, geografia, estratégia, relações internacionais, segurança, economia e energia —, Kissinger tem mais acertos do que erros em sua biografia.

Foi o diplomata americano que percebeu melhor a Europa e certamente que mais antecipou a China e a sua transformação.

É quase inimaginável o risco político que ele correu ao levar Nixon a Pequim e abrir as relações diplomáticas entre as duas potencias.

É certo que queria irritar os soviéticos (e conseguiu) com esse movimento. Fez história.

Kissinger foi professor na política e estrategista na diplomacia. Todo o seu legado fica marcado pela compreensão (ou incompreensão) do que é a diplomacia.

“Um país que faça da perfeição moral a pedra angular da sua diplomacia não atingirá a perfeição nem a segurança” escrevia ele nas suas lições de Harvard.

Era, portanto, um “realista”, talvez o mais expressivo exemplo da “realpolitik” do pós-guerra.

Kissinger esteve no Brasil. Em 1981 participou de evento na Universidade de Brasília e catalisou a revolta dos estudantes.

Ocorreram manifestações com direito a chuva de ovos e tomates.

O ex-secretário precisou deixar o campus escoltado pela polícia e 26 universitários foram indiciados.

Atualmente, o aniversariante vive em Nova York, com escritório ativo de consultoria.

Continua a ser visto como negociador exímio, aconselhando vários Presidentes dos Estados Unidos e dirigentes internacionais.

Defende a importância da China, nomeadamente na guerra da Ucrânia, e aconselha todos os candidatos a estadistas a desenvolverem as “aptidões do artista que pressente como esculpir o futuro utilizando os materiais disponíveis no presente”.