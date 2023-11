Ana Hickmann diz que está com dívidas e que ex-marido a chamava de gorda

CNN Brasil

A ex-modelo e apresentadora Ana Hickmann confirmou neste domingo (26) que sofreu violência do seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa, e que era alvo de abusos psicológicos.

Em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, Hickmann também revelou que está com dívidas e que o ex-companheiro mentia sobre a situação financeira do casal.

“Escutei muito que estava gorda. Ele tinha o dom muito grande de me fazer sentir uma merda”, disse a ex-modelo na sua primeira entrevista após ter registrado um boletim de ocorrência contra Alexandre, no último dia 12.

“Ninguém vai te querer velha. Está gorda. Ninguém quer uma Ana Hickmann velha”, continuou a ex-modelo, afirmando que tentou se desvencilhar da relação abusiva.

Dívidas e mentiras

Em entrevista à Record, a apresentadora também disse que a situação financeira foi um dos grandes motivadores da briga com o ex-marido. Segundo ela, Correa era o responsável pela gestão das empresas que eles mantinham em conjunto.

“Fui tentar entender o que estava rolando”, disse, confirmando que possui dívidas.

Segundo ela, ao buscar mais informações sobres as finanças, descobriu que o ex-marido havia mentido. “Eu ainda não cheguei no fundo”.

Violência doméstica

A ex-modelo detalhou pela primeira vez o episódio de agressão. Os detalhes revelam momentos de tensão do incidente, ocorrido na mansão do casal em Itu, no interior de São Paulo.

“Ele veio sim pra me dar uma cabeçada”, relatou a apresentadora. “Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Fiquei com medo dele”, compartilhou.

Em outro momento da conversa, enquanto chorava, ela indicou que a crise no relacionamento já vinha se arrastando: “Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo.”

Relembre o caso de Ana Hickmann

A apresentadora registrou um boletim de ocorrência por agressão contra o marido, Alexandre Correa, na casa da família em Itu, no interior de São Paulo.

Ela disse à polícia que estava conversando com o filho, de 10 anos, na cozinha de casa quando Correa ouviu e não gostou do assunto. Por isso, ele iniciou uma discussão. A criança, assustada, teria saído correndo do ambiente, segundo Hickmann.

Correa teria empurrado a esposa contra a parede e ameaçado dar cabeçadas nela, de acordo com informações que constam no boletim de ocorrência. Ele negou as acusações nas redes sociais.

Durante a discussão, Correa teria fechado a porta da cozinha, atingindo Hickmann, segundo consta no boletim. Ela usou a situação para trancar o marido fora do cômodo e chamar a Polícia Militar, mas, Correa não estava mais no local quando os agentes chegaram.

Na delegacia, ao prestar depoimento e registrar o boletim, Hickmann recusou as medidas protetivas previstas na Lei Maria de Penha.