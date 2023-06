Americanas: relatório aponta mais de R$ 40 bilhões entre fraudes e lançamentos indevidos; entenda o caso

Nesses acordos, os varejistas e revendedores estipulam um preço fechado para esse tipo de contrato, no qual podem negociar um planejamento de marketing e detalhes sobre a apresentação do produto do fabricante nas lojas — como prateleiras e gôndolas com espaços privilegiados e anúncios específicos nos corredores, por exemplo.

No caso da Americanas, no entanto, esses contratos teriam sido criados artificialmente, sem a contratação por parte de fornecedores, e lançados no balanço de maneira a melhorar os resultados operacionais da companhia.

“Esses lançamentos, feitos durante um significativo período, atingiram, em números preliminares e não auditados, o saldo de R$ 21,7 bilhões em 30 de setembro de 2022”, informou a Americanas em comunicado.

Ainda segundo a empresa, uma série de financiamentos ainda foram contratados e contabilizados de forma inadequada no balanço, sendo eles (também em números preliminares e não auditados):

R$ 18,4 bilhões em operações de risco sacado, forfait ou confirming;

R$ 2,2 bilhões em operações de financiamento de capital de giro.

“A indevida contabilização dessas operações de financiamento nos demonstrativos financeiros da Americanas não permitiu a correta determinação do grau de endividamento da Companhia ao longo do tempo”, disse a companhia em comunicado.

Por fim, a Americanas ainda informou que foram identificados lançamentos inadequados oriundos de juros sobre operações financeiras. Esses lançamentos deveriam ter transitado pelo resultado da companhia ao longo do tempo e somaram R$ 3,6 bilhões em 30 de setembro de 2022.

A companhia ainda reforçou que todos esses valores são preliminares, não auditados e ainda estão sujeitos a alterações.