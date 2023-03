América vence o Potiguar por 2 a 0 no Nogueirão

O América-RN venceu o Potiguar de Mossoró por 2 a 0, na tarde deste domingo (12), em partida válida pela segunda fase do Campeonato Potiguar 2023. O jogo aconteceu no estádio Nogueirão, em Mossoró.

O Alvirrubro natalense dominou a partida desde o início, criando diversas oportunidades de gol. Após um primeiro tempo sem gols, o time conseguiu abrir o placar logo no início do segundo tempo, aos 5 minutos, com um gol do atacante Iago.

O Potiguar de Mossoró tentou reagir, mas a defesa do América estava bem postada em campo e conseguiu segurar o adversário. Aos 23 minutos, o América ampliou o placar com gol de Ítalo Carvalho.

Com a vitória, o América de Natal assume a liderança isolada da segunda fase do Campeonato Potiguar e enfrentará o ABC em um clássico que acontecerá no próximo domingo, na Arena das Dunas. Já o Potiguar de Mossoró enfrentará o Santa Cruz de Natal no estádio Barretão, em Ceará-mirim.

Confira a classificação:

América-RN – 6 pts ABC – 3 pts Potiguar de Mossoró – 3 pts Santa Cruz-RN – 0 pts

