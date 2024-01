América vence Globo no Arena das Dunas

Na noite desta segunda-feira (29), a Arena das Dunas foi palco do confronto Globo x América. A partida deu início à 2ª rodada do Campeonato Potiguar 2024.

O time Alvirrubro saiu com a vitória por 7 a 0. Gols de Salazar, Giovani, Souza (2), Rodriguinho, Gustavo Henrique e Marcos Ytalo. Com o resultado, o América vai a 13 pontos, na liderança isolada do Grupo A. O Globo tem 1 ponto marcado, ocupando a quarta colocação do grupo.

Outros três jogos darão continuidade à rodada durante a semana. Pelo Grupo B, ABC x Baraúnas, e Força e Luz x Potiguar de Mossoró disputam na quarta-feira (31). Pelo Grupo A, Santa e Potyguar Seridoense encerram a rodada na quinta (1).