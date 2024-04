América vence e é finalista do segundo turno do Campeonato Potiguar

O América está na final do 2º turno do Campeonato Potiguar. A classificação veio após vitória por 3 a 1 contra o Potiguar de Mossoró neste domingo (7), no estádio Edgarzão, em Assú. O time natalense vai fazer a decisão contra o Santa Cruz e já pode comemorar o 38º título estadual de forma antecipada, em caso de vitória.

Os gols aconteceram todos no primeiro tempo. Com dois minutos, o América abriu o placar com Gustavo Henrique. O Potiguar empatou o duelo com Wilson, aos 20 minutos. O América voltou a marcar aos 30 e 36, com Souza e Rafinha, respectivamente.

Com o resultado, o América decidirá o segundo turno contra o Santa Cruz de Natal, classificado no sábado (6). Em caso de empate o jogo será definido nos pênaltis.