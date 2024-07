América-RN x Maracanã-CE: ingressos já estão a venda para última partida da Série D

O América abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Maracanã-CE, no próximo domingo. Se na última partida, os sócios dos planos Branco e Gente Americana tiveram desconto maior, agora o público geral também vai pagar mais barato: o ingresso para o Setor Leste vai custar R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Sócios “Branco” e “Gente Americana” seguem com descontos especiais em alusão ao aniversário do Mecão. Sócios do plano Branco vão pagar apenas R$ 10,90 no Setor Leste, em uma referência aos 109 anos que o Orgulho do RN completou em 2024. Já para os sócios do plano Gente Americana, o ingresso será ainda mais barato e sairá por apenas R$ 14,07 – em referência à data de aniversário do clube.

O check-in para os planos Orgulho do RN, Vermelho e Alvirrubra já está aberto, assim como a venda de ingressos para o público geral.

Para aderir ao Sócio Mecão, basta acessar sociomecao.com.br, entrar em contato através do whatsapp (84) 99623-0217 ou ir na Mecão Store, na Arena das Dunas.

Confira valores e pontos de venda dos ingressos para América x Santa Cruz:

– Setor Leste:

Inteira: R$ 40,00 / Meia: R$ 20,00 / Sócio Gente Americana: R$ 14,07 / Sócio Branco: R$ 10,90

– Setor Premium:

Inteira: R$ 120,00 / Meia: R$ 60,00 / Sócio Gente Americana: R$ 60,00 / Sócio Branco: R$ 30,00

Vendas:

– Mecão Store (Arena das Dunas): Segunda à sexta: 09h às 19h / Sábado: 09h às 13h

– Gol Mania Store:

Shopping Cidade Verde: Segunda à sábado: 12h às 19h

Partage Norte Shopping: 11h às 19h

Prudente de Morais: Segunda à sexta: 10h às 17h / Sábado: 10h às 15h

– Site da Arena das Dunas: www.arenadunas.com.br

Via América FC SAF