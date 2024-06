América-RN vence o Sousa e recupera vaga no G-4

Globo Esporte

O América-RN levou a melhor no confronto contra o Sousa. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado pelo meia Souza, em cobrança de falta. Com o triunfo na Arena das Dunas, o Alvirrubro recupera a vaga no G-4 do Grupo A3 e ganha ânimo para a reta final da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

O América chegou aos 16 pontos e voltou ao quarto lugar da chave – a mesma pontuação do Atlético-CE, que tem uma vitória a mais. O Sousa é o sexto colocado, com 11 pontos, mais distante do G-4.

