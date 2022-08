América-RN vence Moto Club e fica a um empate de avançar para mata-mata decisivo na Série D

O América-RN está a um empate de avançar para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A próxima fase é decisiva para o time conseguir retornar para a Série C . A vitória, de 2 a 1, foi contra o Moto Club/MA, neste domingo (7), na Arena das Dunas.

Téssio e Wallace Pernambucano, de pênalti, fizeram os gols do time potiguar. Hulk marcou para o Moto.

O jogo de volta será sábado (13), às 19h, no estádio Castelão, em São Luís. O Moto terá que vencer por dois gols para conquistar a vaga no tempo regulamentar. Se ganhar por um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

