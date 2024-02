América-RN vence e avança para a final do Campeonato Potiguar

O América recebeu o Baraúnas na Arena das Dunas, neste domingo (25), para o segundo jogo da fase semifinal do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024. O placar final foi de 3 a 0 para o América.

Gustavo Henrique marcou dois gols na vitória alvirrubra, abrindo o placar aos dois minutos de jogo, e ampliando aos 42 do primeiro tempo. Rodriguinho marcou o terceiro gol.

Com a vitória, o América avança para a final do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2024, e enfrentará o ABC na decisão.