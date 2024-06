América-RN e Treze empatam na Arena das Dunas

Os 45 minutos finais de partida começaram com uma rotação mais baixa, mas com os times mantendo o ímpeto em busca do primeiro gol. Apesar do Treze ter criado boas chances com Wallace Pernambucano, foi o Mecão que abriu o placar com um golaço de Wenderson, logo aos nove minutos.

Atrás no placar, o Treze seguiu criando, mas dando espaços para os contra-ataques regidos por Souza. Porém, aos 37 minutos, Wenderson foi de herói a vilão após receber o segundo cartão amarelo e ser expulso. Com um a mais o Galo da Borborema se lançou ao ataque e, aos 40 minutos, chegou ao empate com Wanderson, que havia entrado há poucos minutos. A igualdade no placar foi benéfica para ambos na tabela, já que o Treze segue líder isolado e invicto, e o América-RN retornou ao G-4.

CONFRONTO SEM VENCEDOR HÁ 19 ANOS Os números por si só mostram o equilíbrio sempre que América-RN e Treze se enfrentam. O resultado deste domingo foi o sexto empate consecutivo entre as equipes. A última vez que um dos times saiu vencedor do duelo foi em 2005, quando, no Amigão, em Campina Grande, o Galo da Borborema venceu o Dragão pelo placar de 2 a 1.