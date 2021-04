América-RN derrota o ABC no primeiro clássico do ano

No primeiro Clássico Rei de 2021, o América-RN venceu o rival ABC na partida deste domingo (18), na Arena das Dunas. O alvirrubro matou o jogo ainda no início do primeiro tempo pela rodada 5 do Campeonato Potiguar.

Aos três minutos, Wallace Pernambucano, centroavante do clube, marcou o gol da vitória deixando o placar em 1 a 0. Com o resultado, a equipe conquistou 13 pontos e se aproximou do Globo FC, que ocupa a liderança na tabela do primeiro turno.

O América aguarda a última rodada do turno, prevista para o dia 28/04, quando receberá o Potiguar, também na Arena das Dunas.